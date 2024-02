Letizia Petris: “Io vedo Paolo Masella nella mia vita per sempre”/ Signorini li “benedice”: “Continuate così”

Grande Fratello 2024, l’amore di Paolo Masella e Letizia Petris celebrato in studio

A distanza di pochi giorni da San Valentino, Paolo Masella e Letizia Petris continuano a vivere romantiche emozioni al Grande Fratello 2024. Dopo il “pegno d’amore” del ragazzo, che ha accettato di farsi tagliare la sua folta chioma pur di passare una romantica notte solo con la sua dolce metà, la coppia viene ulteriormente celebrata nella puntata di questa sera. Per l’occasione Alfonso Signorini li ha fatti arrivare addirittura in studio, dove tutto era pronto per festeggiare il loro grande amore.

Insieme, abbracciati, i due concorrenti hanno raccontato il proprio sentimento, con Paolo che spende una dichiarazione d’amore per Letizia: “Non posso stare staccato da lei. Tre minuti senza che la trovo con gli occhi e mi sento perso“. La fotografa, a sua volta, spiega di aver vissuto al 100% questo amore e non ha dubbi sul suo futuro, che sarà al fianco del macellaio: “So che sembra assurdo, ma dopo 5 mesi e 24 ore su 24 sono come tre anni. Io vedo Paolo nella mia vita per sempre, gliel’ho detto, lo voglio nella mia vita per sempre“.

Alfonso Signorini “benedice” la coppia: “Continuate così, con verità e amore“

Il grande amore di Paolo Masella e Letizia Petris è stato celebrato da Alfonso Signorini e benedetto anche da Cesara Buonamici, che è stata sin dagli inizi sostenitrice del loro amore. La coppia del Grande Fratello 2024, prima di lasciare lo studio, ringrazia il conduttore e la produzione per la romantica sorpresa in studio: “Ci avete regalato tutto, veramente, saremo grati a voi per sempre e vi invitiamo al nostro matrimonio volentieri“.

Per loro però le emozioni non finiscono: in studio partono le note della canzone di Ghost e i due si abbracciano e si baciano con passione a centro studio, mentre Signorini e la Buonamici ballano in disparte. Infine, il saluto e la “benedizione” del conduttore alla coppia: “Spero che la nostra festa vi sia piaciuta. Continuate così, con verità, con amore, perché l’amore arriva sempre“.

