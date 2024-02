Letizia Petris piange: è crisi al Grande Fratello/ La reazione di Paolo Massella

Letizia Petris in crisi al Grande Fratello 2023

Dopo mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello 2023, Letizia Petris è in forte crisi. Dopo essersi lasciata andare ad un amaro sfogo sulla reazione di Paolo Massella al ballo in studio, Letizia non ha trattenuto le lacrime nelle scorse ore. Assorta da mille pensieri, la Petris si lascia andare ad uno sfogo facendo fatica a trattenere le lacrime. Al suo fianco c’è Paolo Massella che prova ad ascoltarla, ma anche a consolarla.

Sotto lo sguardo di Paolo, Letizia ammette di non sentirsi spesso a suo agio e di non riuscire ad esprimersi totalmente ad esprimersi mostrando il suo carattere. “A volte sopprimo le mie fragilità per non sovrastare gli altri, voglio che gli altri emergano e che siano in luce, ma così io mi porto in ombra e mi faccio male e non faccio vedere me stessa”, dice Letizia.

Paolo Massella consola Letizia Petris

Paolo Massella la lascia parlare ascoltandola attentamente per poi provare a consolarla con estrema dolcezza. “Tu devi iniziare a capire che questo è un giudizio che hai tu di te, tu ti autoconvinci di questa cosa perché fai tesoro solo delle cose brutte e non delle cose belle” le dice Paolo.

Nonostante le parole di Paolo, Letizia si lascia andare alle lacrime e, cercando di trovare la forza e le energie per affrontare l’ultima parte del percorso all’interno della casa, ripensa alle parole della madre. “Lei mi ha sempre detto che io non accetto di essere unica e speciale” esclama tra le lacrime. “Tu vali”, conclude poi Paolo.

