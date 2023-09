Letizia Petris ricorda il papà al GF 2023 “fino all’ultimo ho sperato che…”/ Poi l’incontro con la mamma!

Letizia Petris commuove al Grande Fratello 2023: la sua storia personale

Grandissima commozione al Grande Fratello 2023 di fronte alla storia personale di Letizia Petris, che ha commosso Alfonso Signorini e tutto il pubblico. La ragazza ha raccontato la sua storia, dalla sua crescita a San Patrignano, comunità nella quale i genitori (entrambi ex tossicodipendenti) si sono conosciuti ed innamorati, sino alla morte del padre. Proprio questo evento ha segnato nel profondo la sua vita e quella della madre, che dal lutto hanno trovato le forze di unirsi ancor di più.

“Mio papà era un uomo che occupava tanto spazio: è entrato in coma il 25 dicembre e ha deciso di andare via il giorno di Capodanno“, ha rivelato. La concorrente ricorda la chiamata dei medici e una scelta importante da compiere: “Quando io e mamma eravamo a casa, ci chiama la dottoressa e ci dice di andare urgentemente in ospedale, era già passata la mezzanotte. Ci hanno detto: ‘Ci dispiace, ma non c’è più nulla da fare. Dovete fare una scelta: o spegnete le macchine, o aspettate che le cose arrivino da sole, ma ci vorrà molto tempo’. Come potevamo io e mia mamma vivere con un peso così addosso?“.

Letizia Petris: “È rimasto padre anche sul letto di morte“

Letizia Petris ha sperato sino all’ultimo che il padre potesse farcela. Nonostante la sua morte, al Grande Fratello 2023 ricorda quegli ultimi istanti in cui gli tenne la mano: “Io fino all’ultimo ho avuto la speranza che mio papà si svegliasse, non ho mai avuto dubbi, era una persona troppo immensa per andare via. Quindi io e mamma ci siamo messe lì di fianco, gli tenevamo la mano, sapevo che lui sentiva. E lui ha deciso di spegnersi da solo in quell’esatto momento: è rimasto padre anche sul letto di morte“.

Dopo il lutto il rapporto con la mamma si è fortificato sempre più: “Io e mamma quando papà era in vita siamo sempre state una in simbiosi dell’altra. Solo che io quando ero adolescente, lei era molto apprensiva per un passato che comunque l’aveva turbata tanto, e ci scontravamo spesso. Andavamo d’accordo, ma erano più le volte che urlavamo e facevamo le pazze. Da quando papà è venuto a mancare, per me lei è amica, madre, qualsiasi cosa. Mia madre è la mia vita“. A seguire, arriva per lei una bellissima sorpresa in giardino: l’incontro con l’adorata mamma.











