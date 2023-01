Letizia Porcu, come ha reagito al coming out di Federico Fashion Style?/ “Lei sapeva, forse le faceva comodo”

Federico Fashion Style coming out, come ha reagito l’ex Letizia Porcu?

Federico Fashion Style ha deciso di fare coming out a Verissimo. Il celebre hairstylist e volto televisivo ha parlato delle sue vere tendenze sessuali, del rapporto con l’ex compagna Letizia Porcu e tutti i retroscena del caso. Ma come ha reagito Letizia a questa notizia? A raccontarlo nel dettaglio è stato proprio Federico, lanciando poi all’ex chiare stoccate.

“Lei lo sapeva da tempo che ero gay [prima che glielo dicessi tre anni fa, ndr] l’aveva capito perché succedevano cose nel mentre”, ha dichiarato Federico Lauri a Silvia Toffanin. E ha continuato: “Io, essendo un personaggio pubblico, ho la gente che parla. Magari mi scrivevo con qualcuno – cose soft, eh – e gli giravano gli screen a lei. Io mi giustificavo dicendo ‘mi hanno hackerato il profilo’ e lei mi rispondeva ‘ah sì ok’”.

Federico Fashion Style, pesanti stoccate all’ex Letizia Porcu a Verissimo

Ha quindi spiegato che, di fronte al coming out, Letizia “Mi ha semplicemente detto ‘ ti rimarrò per sempre vicina’, per questo motivo io sono rimasto al suo fianco, perché eravamo una famiglia.” Tuttavia Federico Lauri, vero nome dell’hairstylist, ha ammesso di aver iniziato ad avere qualche dubbio nel tempo e ha dunque lanciato una frecciatina a Letizia: “Poi però dopo ci penso e mi faccio i miei calcoli: se tu sei rimasta con me per tre anni dopo che te l’ho detto e alle mie spalle hai tramato delle cose, beh faccio due più due. E dico: perché sei rimasta con me? Forse ti faceva comodo la situazione? – e ha concluso con tono amaro – Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perché non pensavo che potesse farmi questo. Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su Instagram che è fidanzata con un altro e spensierata”.

