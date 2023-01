Federico Fashion Style, coming out a Verissimo/ “Mi sento una persona libera di amare quello che voglio”

Federico Fashion Style dopo Letizia Porcu fa coming out?

Federico Fashion Style ha fatto coming out. Il parrucchiere delle star non ha mai confermato apertamente la sua omosessualità, ma, stando alle ultime anticipazioni, durante un’intervista rilasciata a Verissimo, rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin, si è confessato arrivando alle lacrime. Proprio così, a quanto pare l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato apertamente del suo orientamento sessuale e della fine della storia d’amore con Letizia Porcu, la mamma della sua bellissima figlia Sophie Maelle nata nel 2017. Una separazione sofferta per il parrucchiere che ha sottolineato quanto il suo punto fermo sia proprio la figlia Sophie.

“Penserò sempre a mia figlia perché penso che un amore può finire, ma l’amore che si ha per i figli è una cosa che rimarrà tutta la vita. L’importante è che mia figlia sia felice e non viva traumi per la nostra separazione” – ha detto il parrucchiere che ha poi parlato del rapporto con l’ex compagnia Letizia con cui aveva un rapporto quasi fraterno.

Federico Fashion Style con Letizia Porcu un rapporto fratello sorella

Un rapporto come tra “fratello e sorella” quello tra Federico Fashion Style e la ex compagna Letizia Porcu. “Era un amore un po’ particolare, però comunque era un amore condiviso, cioè lei era consapevole di questo amore che noi stavamo vivendo, non è che era un amore solo da parte mia in questa maniera” – ha confessato il parrucchiere che ha proseguito dicendo – “ero felice con Letizia, però magari poi la vita ti mette davanti a dei percorsi un po’ diversi”.

In tanti hanno letto nella parole “diversi” la possibilità che Federico sia finalmente pronto a fare coming out, cosa che pare dunque essere accaduto durante la sua intervista a Verissimo. D’altronde va ricordato che proprio in una recente intervista al settimanale Nuovo Federico ha dichiarato: “Mi sento una persona libera di amare quello che voglio”, facendo intendere di essere vicino al coming out. Già in passato la scelta di ricorrere all’inseminazione artificiale per avere la figlia aveva creato non poche polemiche. In realtà a precisare il motivo di questa sua decisione fu proprio lui dicendo dalle pagine del settimanale Chi: ” io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’. E Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.

