Letizia Porcu, moglie Federico Fashion Style/ “Ora basta, la sua sessualità…”

Letizia Porcu, la moglie di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, in un’intervista rilasciata al settimanale Vero, ha parlato della sofferenza provata di fronte alle continue domande sulla sessualità del marito. Reduce dall’esperienza sulla pista di Ballando con le stelle in cui, oltre ad aver sfoggiato il proprio talento ballerino ha aperto anche i cassetti più dolorosi della sua vita. Concluso il programma di Raiuno, Letizia Porcu ha deciso d’intervenire sulla questione, stanca dei dubbi sull’identità sessuale del compagno che ha voluto al proprio fianco.

“Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. […] Essere sua moglie è molto impegnativo“, ha spiegato la moglie di Federico Lauri che, a sua volta, ha parlato spesso della propria identità sessuale.

Letizia Porcu, moglie Federico Fashion Style: “Liberi d’indossare ciò che ci piace”

Eccentrico e stravagante, Federico Fashion Style fa parlare di sè anche per il suo abbigliamento. I suoi outfit sono sempre molto originali e sono gli stessi che l’hair stylest indossa anche per strada. “Ma io sono etero non ho nulla da nascondere”, ha spiegato Lauri ai microfoni di Oggi è un altro giorno nella puntata del 22 novembre. “Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei“, ha aggiunto.

“Io vado conciato così anche per strada. Certo che capita che qualcuno alle 10 del mattino mi dica ‘guarda qua questo è gay sicuramente’. Però adesso nemmeno li ascolto questi soggetti. Perché non è che se uno veste con le paillettes significa che non è etero. Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace“, ha aggiunto ancora.

