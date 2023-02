“Lettera 22” testo completo canzone Cugini di Campagna Sanremo 2023/ La parola amore

Prima partecipazione al festival di Sanremo per lo storico gruppo dei Cugini di Campagna, un debutto che sicuramente lascerà il segno. Il quartetto capitanato dai fratelli Ivano e Silvano Michetti, ha deciso quest’anno di presentare un brano inedito scritto dalla band La rappresentante di Lista. La canzone Lettera 22 (qui sotto il testo completo), si presta a varie interpretazioni e promette già di diventare un tormentone, non solo per il ritornello, ma anche per le sonorità ispirate alla dance anni 80. Completando il tutto con il tipico look sfavillante dei Cugini di Campagna sicuramente non sarà un’esibizione che passerà inosservata.

“Lettera 22” testo completo e significato della canzone dei Cugini di Campagna a Sanremo 2023

Andiamo ad analizzare il testo completo di Lettera 22 dei Cugini di Campagna: si presta ad un doppio significato, il titolo infatti può simboleggiare una lettera dell’alfabeto che manca, come appunto la ventiduesima. Ma è anche il nome di uno storico e popolare modello di macchina da scrivere. Quindi il testo di “Lettera 22” parla di amore, ma anche di comunicazione, e dell’impossibilità a a volte di riuscire ad esprimere a parole cosa si prova.

L’espressione “io non sono altro che un bambino che non sa contare, e vorrebbe dirti che gli manchi senza le parole” sottolinea come spesso nelle relazioni non ci sia bisogno di frasi ma può bastare uno sguardo per far capire cosa si prova. Fino al ritornello “Non lasciarmi solo” preceduto da “Non era mai il momento di parlare” che vuole esprimere il vuoto colmato dal silenzio che segna la fine di una storia nella quale resta solo la parola “amore”.

Testo completo di “Lettera 22” dei Cugini di Campagna a Sanremo 2023: la parola “Amore”

Vediamo quindi il testo completo della canzone dei Cugini di Campagna per Sanremo 2023 “Lettera 22“: la solitudine della parola “amore”

Lettera 22

Io non sono altro che un bambino

Che non sa contare

E vorrebbe dirti che gli manchi

Senza le parole

Io non sono altro che un dottore

Che si è fatto male

Io non sono altro che un palazzo

In costruzione e cade

Se mi guardi con quegli occhi amore

Mi farai morire

Io non sono altro che una storia

Che non sa finire

Io non sono altro che un giardino

Senza neanche un fiore

Io senza di te non sono altro che

La parola “amore”

E con questo amore tornerei

A dirti che ci vuole altro

Per convincermi a rinchiuderti

Dentro un singhiozzo

Altro per lasciarmi in un riflesso

Dentro a uno specchio

E non era mai il momento giusto

E non era mai il momento giusto

Per parlare

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Ora che ho trovato le parole

Già mi salta il petto

Come treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

Come due uragani che distruggono

Ma per dispetto

Credo, credo anch’io, che non puoi darmi il mondo

Se non guardi il mondo come lo guardo anch’io.

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

