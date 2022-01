Lettera Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié/ “Con te ritorno a camminare, sorrido, vivo”

La relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié procede a gonfie vele e negli ultimi giorni il ragazzo, che sta meditando di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2021, ha deciso di dedicare una dolce lettera d’amore alla fidanzata per “Lasciare scritto per sempre” un suo pensiero, il ragazzo ha scritto alla principessa: “Avrà una fine? Si. Sarà un altro nostro inizio? Si”. Il dolce pensiero del ragazzo si è concluso con: “Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi mi si riaccende tutto, torno a vivere, dimentico tutto torno a camminare, sorrido, vivo”.

Il comportamento di Lulù Selassié è stato elogiato anche da Alfonso Signorini che ha voluto premiare la sua perseveranza nel credere in questa storia d’amore e ha commentato: “Ciò che ci scambiamo è unico e basta guardarci”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si giurano amore

Manuel Bortuzzo, dopo aver raggiunto Lulù Selassié ha commentato la sua lettera: “Questo era un pensiero che ho scritto appena sveglio perché le parole magari si perdono e voglio che le nostre rimangano per sempre. Ho riconosciuto i miei sbagli, però so che se ho dato così tanto peso è perché valevano abbastanza”. Alfonso Signorini ha subito chiesto alla coppia: “Voi non volete più lasciarvi vero?” e subito entrambi hanno risposto: “No, mai”.

Manuel Bortuzzo ha parlato anche di come immagini il suo futuro e dicendo: “Sicuramente insieme. Il mio obiettivo qui era anche quello di capire se posso farcela da solo. Ce l’ho sempre fatta grazie alla famiglia e credo fuori di riuscircela a fare anche grazie a una donna che mi ama”. Lulù ha poi ammesso al conduttore di avere in programma di andare a vivere insieme a Manuel Bortuzzo. Dopo questa affermazione Aldo Montano ha commentato dallo studio: “Già la convivenza ragazzi? Fate attenzione” e ha poi commentato: “Siete meravigliosi”

