Manuel Bortuzzo, quando lascia il GF Vip?/ “Va via lunedì”, Gianmaria spoilera data

Da giorni ormai non si parla d’altro: Manuel Bortuzzo è prossimo alla sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ma quando saluterà ufficialmente i suoi inquilini? Per l’ex nuotatore è arrivato ormai il momento di pensare alla sua salute e dire addio alla sua avventura come concorrente del reality, ma per lui a quanto pare ci saranno ancora alcuni giorni per poter respirare fino in fondo la vita da gieffino prima di tornare a quella reale. Tutti si aspettavano che il giovane abbandonasse questa sera il GF Vip, ma secondo le ultime indiscrezioni la data fatidica dovrebbe essere quella del prossimo lunedì 24 gennaio 2022.

Nella precedente puntata Lulù Selassié, fidanzata di Manuel, aveva spronato la sorella Jessica a non gettare la spugna asserendo che Bortuzzo avrebbe lasciato la Casa proprio nella puntata odierna del reality. A quanto pare però non sarà affatto così. Ad anticipare il giorno dell’uscita del Vippone è stato Gianmaria Antinolfi nel corso di una conversazione con Federica Calemme: “Va via lunedì”, svela alla ragazza, indicando presumibilmente proprio il ragazzo.

Manuel Bortuzzo, quando lascia il GF Vip? I motivi dietro la scelta

Nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo aveva espresso il desiderio di poter indossare i tutori prima di uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip, e così è stato. Lulù Selassié ha così potuto provare l’emozione di poterle stare accanto, in piedi, abbracciandolo con amore. Oggi il Vippone potrebbe finalmente annunciare anche ai telespettatori la data del suo abbandono dal GF Vip.

A rendere chiari i motivi è stato il padre Franco, che intervistato dal portale Fanpage.it aveva ipotizzato il suo ritiro nella puntata del 14 o dei 17 gennaio, tuttavia trascorse senza alcun saluto da parte del giovane. Manuel però dovrà presto salutare i suoi amici e dedicare il giusto tempo e l’energia necessaria a rimettersi in forma. “E’ dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”: questa la motivazione spiegata da papà Franco Bortuzzo in riferimento alla decisione quasi obbligatoria di dover lasciare il reality. “Pensavate che sarei arrivato fino a marzo?”, aveva domandato ai suoi amici lo stesso Manuel, che ora è pronto a varcare la porta rossa e fare ritorno alla sua vera casa.

