Letto a tre piazze, diretto da Steno

Mercoledì 18 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia del 1960 dal titolo Letto a tre piazze. Il film è diretto dal regista Stefano Vanzina, in arte Steno (padre degli altrettanto celebri Carlo ed Enrico Vanzina) che nel corso della sua carriera ha lavorato con gradi nomi del mondo della commedia italiana, come Totò, Alberto Sordi, Gigi Proietti, Enrico Montesano e Paolo Villaggio. Le musiche hanno invece la firma del compositore Carlo Rustichelli, che aveva già collaborato con il regista in Totò cerca casa (1949), Totò e le donne (1952) e A noi piace freddo…! (1960).

I protagonisti del film Letto a tre piazze sono interpretati da due grandi comici italiani, Totò e Peppino De Filippo che, a partire dal 1952 con Totò e le donne, lavoreranno insieme in numerose occasioni, tra cui diverse commedie entrate nella storia del cinema italiano, come Totò, Peppino e la malafemmina (1956), Totò, Peppino e i fuorilegge (1956), La banda degli onesti (1956) e Signori si nasce (1960). Nel cast del film Letto a tre piazze anche Nadia Gray, Cristina Gaioni, Aroldo Tieri, Gabriele Tinti e Angela Luce.

La trama del film Letto a tre piazze: la sparizione e la ricomparsa dei mariti di Amelia

Letto a tre piazze racconta la storia di Peppino ed Amelia, una coppia innamorata che sta festeggiando il 10° anniversario di matrimonio quando riceve la visita improvvisa di Antonio, primo marito della donna, che era stato dato per disperso durante la Seconda Guerra Mondiale.

I due uomini iniziano a litigare in modo furioso, sia per quanto riguarda la proprietà in cui ora vive la coppia, sia per la validità del secondo matrimonio di Amelia.

Non riuscendo a raggiungere un accordo, Antonio, Peppino ed Amelia decidono di partire per la montagna, sperando che questo ambiente permetta loro di trovare una soluzione con serenità.

In realtà le speranze si dimostrano ben presto vane, e il trio continua a litigare così violentemente da essere cacciato dalla struttura che li ospita.

La donna decide, quindi, di andare da sola in una clinica per curare i nervi, mentre Antonio e Peppino continuano a discutere, fino ad arrivare davanti alla questura.

Amelia, ormai stremata da questa situazione, accetta la proposta del suo avvocato di una crociera insieme, e i due protagonisti cercano di raggiungerla con un aereo, ma una tempesta improvvisa provoca la caduta del mezzo, mentre i due uomini spariscono misteriosamente.

Amelia, quindi, convola a nozze con il suo avvocato, ma durante i festeggiamenti del loro 5° anniversario, ecco ricomparire i suoi due precedenti mariti, che fino ad allora erano sopravvissuti su un’isola deserta.