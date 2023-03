Levante, chi è il compagno Pietro Palumbo e polemiche su cambio look/ “L’ho fatto per me”

Pietro Palumbo e la storia d’amore con Levante: “Siamo gli opposti ma…”

Pietro Palumbo, classe 1986, nasce a Palermo e si laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti; attualmente lavora come avvocato presso uno studio di Milano. E’ noto alle cronache rosa per essere il compagno della cantante siciliana Levante. Lei stessa, ai microfoni del Corriere della Sera, ha rivelato come è iniziata la loro storia d’amore: “È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino”.

Nonostante, come dichiara Levante stessa, tra loro siano molto diversi dal loro amore è nata la piccola Alma Futura: “Alma è la sorpresa più grande che la vita mi potesse fare. Io non volevo diventare madre, un po’ perché ero tanto concentrata su me stessa e sul mio futuro, non ho mai immaginato il futuro. Quando è arrivata lei, io e Pietro ci siamo detti: “Facciamo questo viaggio”. Ed è stata la scelta più giusta perché ogni giorno mi dico: “Che fortuna”. Ovviamente la fatica è stata tanta” racconta a Verissimo. La nota artista ha svelato che il compagno Pietro Palumbo è un bravissimo papà molto presente nella vita di entrambe: “Siamo entrambe innamorate di questo uomo bello e presente che ci ha riempito la vita“.

Levante e le polemiche per il cambio look: “L’ho fatto per sentirmi libera”

Levante è stata vittima di numerose polemiche quando, a Sanremo 2023, si è presentata sul palco con un cambio radicale di look. Bella e dai colori mediterranei sul palco dell’Ariston ha cantato con i capelli biondo-ramati e le sopracciglia decolorate. Questo cambiamento non è stato gradito dal pubblico che sul web l’ha etichettata come “brutta” e sottolineato come “stesse meglio prima”.

A queste critiche, Levante ha risposto su Twitter: “L’ho fatto per me. Per sentirmi libera di far coincidere l’immagine alla mia attuale idea di me. Volevo un cambiamento, una rinascita, volevo aderire a quello che sentivo dentro“. L’artista reduce dalla sua partecipazione a Sanremo 2023 ha commentato con alcuni tweet le polemiche sul suo cambio di look: “Mi spaventa il fatto che la gente, senza filtri, dica ‘sei brutta, che hai fatto? Ritorna mora, tu non sei così’. In che senso non sono così? Che ne sai tu di me? Neanche io so chi sono, e a volte cambio idea repentinamente”.

