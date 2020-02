Levante, l’ex Diodato vincitore a Sanremo/ Coez stuzzica “Brano dedicato te”, lei…

Francesco Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020. Il suo brano “Fai rumore” ha convinto tutti, la giuria demoscopica, il pubblico votante, e il temutissimo popolo del web. Grande vittoria per il cantautore tarantino, che all’età di 39 anni ottiene il meritato successo dopo anni di “gavetta”. Il vincitore della kermesse sanremese non è senza dubbio conosciuto dalla massa, e di conseguenza non tutti sanno che ha avuto in passato una storia d’amore con Levante, altra cantante in lizza per la vittoria di Sanremo 2020. I due sono stati assieme fra il 2017 e il 2019, fino a pochi mesi fa, e secondo molti il brano che ha vinto il Festival era dedicato proprio alla bella siciliana. “Che fai rumore qui – una parte del testo della canzone – e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì, che non posso sopportare questo silenzio innaturale fra me e te”.

LEVANTE E LA VITTORIA DI DIODATO: “BRAVO ANTONIO”

Fra coloro che pensano che la canzone vincitrice fosse dedicata all’ex giudice di X Factor, anche Coez, che ieri era a Sanremo per il gran finale. Ad un certo punto il rapper ha pubblicato una storia su Instagram in cui lo stesso spiega: “Ve l’avevo detto che vinceva Diodato”, inquadrandosi, prima di girare la camera del suo smartphone e riprendere proprio la cantante di Tikibombom “Questa l’ha dedicata a te!”. A quel punto Levante si è messa a ridere dicendo “No!”. Dedica o meno, i due si sono lasciati in buoni rapporti. Claudia (vero nome di Levante), si è infatti complimentata con l’ex subito dopo la vittoria, scrivendo “Bravo Antonio”, e in una recente intervista al settimanale di gossip Chi aveva spiegato: “Al contrario di quello che taluni si stanno divertendo a raccontare, io e Antonio siamo in ottimi rapporti. Non solo ci siamo scritti, ma ci siamo anche visti a settembre e di recente. La sua presenza in un certo qual modo mi fa stare più tranquilla e le guerre non hanno mai fatto per noi”.

io sto volando coez che riprende diodato che canta la canzone e poi inquadra levante (ex di diodato) dicendo

"QUESTA È DEDICATA A TE EH" ✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈#Sanremo2020 #Diodato pic.twitter.com/8fR7EJFH8v — Ciambellone (@Lightvvoodde) February 9, 2020





