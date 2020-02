Classifica Sanremo 2020 e pagelle/ Pinguini Tattici Nucleari super, Elodie snobbata, Diodato vince a sorpresa

Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 con il brano “Fai rumore”. Allora partiamo dalla canzone vincitrice per le nostre pagelle sulla settantesima edizione della kermesse. Fai Rumore non è il classico brano in grado di catturarti fin dal primo ascolto, ma vanta un testo interessante ed una melodia più che gradevole. Per il vincitore del Festival sono arrivati tanti riconoscimenti, oltre a quello più importante: il primo posto in classifica. Voto 7. Chi non ha nulla da invidiare al vincitore è sicuramente Elodie e la sua straordinaria Andromeda. Personalità, carisma e musica inebriante: un pezzo che può sfondare in radio e che poteva arpionare almeno il podio a Sanremo: voto 8. Grintosa e carica di energia la canzone firmata da Vasco Rossi e Curreri per una Irene Grandi che ha lasciato il segno in questa kermesse. Difficile dimenticarla: 7,5.

Pagelle Festival di Sanremo 2020, Piero Pelù Gigante anche in finale

Non ha arpionato il podio ma se lo avesse fatto nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo, anzi. Il suo pezzo rock fa vibrare il teatro Ariston. D’altronde lui è un Gigante, proprio come il titolo della sua canzone. Divertentissimo lo “scippo” della borsetta di una signora tra le prime file: voto 7,5 a Piero Pelù. I Pinguini Tattici Nucleari si accontentano del terzo posto con “Ringo Starr”. Divertenti, moderni, coinvolgenti e originali: gli aggettivi si sprecano per un gruppo istrionico che sorprende oltremisura. Voto 8. Francesco Gabbani e la sua “Viceversa” conquistano il secondo posto. Un piazzamento degno di nota ma che può stare stretto ad una canzone così pulita, romantica e contagiosa. Il cantante toscano merita almeno un 8.

Pagelle Festival di Sanremo 2020, pollice in su per Levante ed Elettra Lamborghini

Levante ha fatto centro con “Tikibombom” in Un Sanremo che si è conquistata passo dopo passo. Un pezzo tutt’altro che banale, portato all’Ariston con carisma, fascino e talento. Il post Sanremo si preannuncia più che roseo per Levante: voto 7. Troppo severa, invece, la classifica di Elettra Lamborghini. Spedita nei bassifondi della graduatoria, paga un intro probabilmente tropo autoreferenziale. In realtà il suo pezzo è una ballata piuttosto gradevole, con un testo non banale. Il twerk della prima puntata scatena i media e l’opinione pubblica. “Musica (E il resto scompare)” non convince i critici soprattutto per le sbavature di una Lamborghini a loro dire fuori contesto. Col suo modo di fare ed un look sempre spregiudicato, invece, ha fatto una figura più che decorosa: voto 7.

Classifica finale Sanremo 2020

1. Diodato

2. Francesco Gabbani

3. Pinguini Tattici Nucleari

4. Le Vibrazioni

5. Piero Pelù

6. Tosca

7. Elodie

8. Achille Lauro

9. Irene Grandi

10. Rancore

11. Raphael Gualazzi

12. Levante

13. Anastasio

14. Alberto Urso

15. Marco Masini

16. Paolo Jannacci

17. Rita Pavone

18. Michele Zarrillo

19. Enrico Nigiotti

20. Giordana Angi

21. Elettra Lamborghini

22. Junior Cally

23. Riki



