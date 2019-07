Levante/ “Lo stretto necessario”, la Sicilia cantata con Carmen Consoli (Battiti Live)

Levante è senza ombra di dubbio una delle artiste musicali più interessanti dell’attuale panorama musicale italiano. “Lo stretto necessario” è il suo ultimo singolo, nato in collaborazione con Carmen Consoli, artista che ama e da cui ha preso molta ispirazione. Proprio per questo, potere interpretare un brano al suo fianco, l’ha riempita di gioia. Quell’entusiasmo si vede in maniera incredibile, specie nel video, quando al suo termine, si conclude con un bellissimo abbraccio tra le due siciliane. Di recente Claudia Lagona (questo il vero nome), ha scritto un vero e romantico omaggio alla nonna Rosalia, di 91 anni. “Oggi mi manca particolarmente. Ieri mi ha salutato, come fa tutte le volte che vado via, attraverso i fili dei panni stesi, dicendomi ‘bommiaggiu’”, scrive online. “Io la guardo e rido mentre mi mostra la fronte accartocciata e la sua unica vera ruga, quella della disapprovazione che le si forma tra le sopracciglia”. “Penso che passerei la vita a guardarla muoversi”, prosegue la cantautrice, che conclude l suo messaggio: “Ti amo Rosalia, sei la Sicilia forte, testarda, di cuore, generosa, discreta, piena di dignità che io ho avuto la fortuna di vivere”.

Levante, ecco quando esce il nuovo album

Levante, nonostante abbia parlato di nonna Rosalia con estremo amore, ha confessato ai fan di non averle fatto ancora vedere il video del suo ultimo singolo: “Abbiamo un certo modo di guardarci e so che in mia presenza avrebbe vissuto il tutto con un po’ di imbarazzo”, ha spiegato ai fan. La clip è stata diretta da Giacomo Triglia, girata sulla costa orientale della Sicilia. Nel dettaglio, ad ospitare le riprese sono state le province di Ragusa, Siracusa e Catania. Insieme al singolo apripista “Andrà tutto bene”, “Lo stretto necessario” farà parte di “Magmamemoria”, il quarto disco di Levante che uscirà il prossimo 4 ottobre 2019. Ecco le 13 tracce dell’album: 1. “Magmamemoria”; 2. “Andrà tutto bene”; 3. “Bravi tutti voi”; 4. “Regno animale”; 5. “Reali”; 6. “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”; 7. “Se non ti vedo non esisti”; 8. “Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine”; 9. “Saturno”; 10. “Rancore”; 11. “Lo stretto necessario” (con Carmen Consoli); 12. “Antonio”; 13. “Arcano 13”. Levante questa sera, mercoledì 10 luglio 2019 canterà a Vieste, in occasione del Battiti Live.





