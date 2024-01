Lewis Capaldi, come sta il cantante affetto da sindrome di Tourette?/ “Sono felice di poter dire…”

Lewis Capaldi, ecco come procedono le cure per la sindrome di Tourette

Ad un anno di distanza dall’annuncio, arrivano importanti novità sullo stato di salute di Lewis Capaldi alle prese con la sindrome di Tourette. L’artista internazionale ha sorpreso tutti parlando apertamente della malattia e delle sofferenze annesse dal punto di vista non solo della quotidianità ma anche della stessa attività professionale che lo ha reso celebre.

Ad aggiornare sulle proprie condizioni in riferimento alla sindrome di Tourette – come riporta Optimagazine – ci ha pensato lo stesso Lewis Capaldi attraverso un toccante post pubblicato sui social. Il cantante ha innanzitutto rassicurato i proprio fan, oltre ad aggiornare in merito al percorso che sta seguendo per ovviare alle problematiche dovute alla patologia. “Come molti di voi sapranno, al momento mi sto prendendo un po’ di tempo libero per concentrarmi sulla mia salute e sul mio benessere, e sta andando alla grande!”.

Lewis Capaldi e il regalo ai fan per il 2024: “Cinque canzoni extra…”

Le prime parole del post pubblicato da Lewis Capaldi – e riportato dal portale – fanno ben sperare gli appassionati che sperano in un prossimo ritorno del cantante in scena. “Ho lavorato con alcuni professionisti incredibili che mi hanno aiutato a conoscere e affrontare meglio la sindrome di Tourette e i disturbi d’ansia. Sono tanto felice di dire che ho notato un netto miglioramento in entrambe le cose da quando ho deciso di prendermi una pausa fino a giugno”.

Lewis Capaldi sta dunque migliorando, stando alle sue stesse parole, e presto potrebbe tornare a far sognare milioni di fan con le sue ballade inconfondibili. “Dopo qualche dubbio ho deciso che sarebbe stato un peccato se queste cinque canzoni extra, che per me sono speciali, restassero sul mio disco rigido senza mai vedere la luce del giorno”. Annuncia dunque così il cantante il regalo del primo giorno del 2024: l’uscita di una versione ‘deluxe’ de “Broken by the desire to be heavenly sent” con l’aggiunta di cinque brani inediti.

