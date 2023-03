Lewis Hamilton: “Futuro? Al 100% in Mercedes”/ “Ma dobbiamo cambiare marcia”

Lewis Hamilton non è intenzionato a lasciare la scuderia Mercedes. Il pilota inglese, sette volte campione del mondo, ha il contratto in scadenza a fine anno, ma non è nei piani dello stesso salutare le frecce d’argento. Negli scorsi giorni si è parlato spesso e volentieri del futuro di Lewis Hamilton, associando lo stesso anche a Ferrari, magari in uno scambio con Leclerc, ma è stato l’inglese a mettere fine a queste voci facendo chiarezza. In occasione della conferenza stampa in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita, in programma questo weekend a Jeddah, ha parlato così con i giornalisti: “Credo nella squadra al 100%, è il momento di rimanere uniti, non ho in programma di andare altrove, ma dobbiamo indirizzarci sulla strada corretta”.

Lewis Hamilton è quindi convinto del suo team, anche se bisognerà cambiare rotta già dall’uscita del weekend. Del resto le Mercedes viste all’opera in Bahrain non sono mai state competitive e il team principal Toto Wolff ha parlato di “pagina nera della loro storia”, parole eloquenti a cui non bisogna aggiungere altro.

LEWIS HAMILTON: “QUELLA FRASE FORSE NON E’ STATA FELICE…”

Quindi Lewis Hamilton ha proseguito: “Non ho usato i migliori termini nel dire che gli ingegneri non mi avessero ascoltato, ma del disaccordo con alcuni membri del team c’è stato. Stiamo lavorando alle soluzioni, sappiamo cosa vogliamo e cosa dobbiamo fare, ma dobbiamo continuare a lavorarci su. Per vincere ora dobbiamo sperare che le Red Bull e le Ferrari non concludano le gare, e forse anche che le Aston Martin abbiano dei problemi. Spero più avanti di lottare quantomeno per vincere dei Gran Premi. Ho ridimensionato i miei obiettivi la prima volta che ho guidato la macchina, il divario con la Red Bull è ancora più ampio”.

Hamilton aveva spiegato in una recente intervista che gli ingegneri non l’avrebbero ascoltato nel realizzare la nuova Mercedes: “Col senno di poi, non è stata una frase felice – ha spiegato ancora il pilota – ci sono momenti in cui non sei d’accordo con alcuni membri del team, ma ciò che conta di più è continuare a comunicare, continuare a lavorare e farlo tutti insieme. Ho ancora fiducia al 100% in questa squadra”.











