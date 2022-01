Lewis Hamilton si ritira dalla Formula 1?/ La Bbc: “Ha perso fiducia nella Fia”

La spettacolare stagione di Formula 1 2021 potrebbe essere stata l’ultima con protagonista Lewis Hamilton. Da più parti, infatti, si parla del possibile ritiro del vicecampione del mondo, dopo un campionato che ha lasciato un forte amaro in bocca allo stesso pilota britannico. Dopo le dichiarazioni dello scorso mese di Bernie Ecclestone, circa il fatto che il sette volte campione del mondo potrebbe appendere il casco al chiodo, anche la Bbc, nota emittente del Regno Unito, sottolinea la possibilità di un addio alle scene prima dell’inizio della stagione 2022.

Troppa l’amarezza a seguito di una decisione controversa nelle battute finali del Gp di Abu Dhabi, che di fatto ha condannato lo stesso Hamilton, consegnando il titolo al rivale Max Verstappen. E così che, stando a quanto spiegano Oltre Manica, il campione avrebbe “perso la fiducia nella Fia” dopo che il direttore di gara Michael Masi, non ha messo in pratica quanto fatto in precedenti occasioni, applicando le regole della safety car e permettendo agli altri piloti di sdoppiarsi, facendo così avvicinare Verstappen, poi laureatosi campione del mondo, ai tubi di scarico dello stesso Hamilton.

LEWIS HAMILTON SI RITIRA DALLA FORMULA 1? MA LA TENTAZIONE DELL’OTTAVO TITOLO…

La Fia, uscendo allo scoperto attraverso una dichiarazione del mese scorso, ha spiegato che quanto accaduto a Yas Marina, stava “offuscando l’immagine” della F1, ma nel contempo ha affermato di aver “generato incomprensioni e reazioni significative da parte di squadre, piloti e fan di F1”.

Al momento Lewis Hamilton ha ancora due anni di contratto con la Mercedes, scadenza 2023, ma bisognerà capire se il prossimo mese, il 23 di febbraio, lo stesso si presenterà alla guida delle frecce d’argento per i test pre-stagionali, in vista poi dell’inizio del mondiale che scatterà nel weekend del 18-20 marzo in quel del Bahrain. Se da una parte Hamilton starebbe pensando al ritiro perchè fortemente deluso, dall’altra lo stesso, vincendo il campionato, diverrebbe il pilota più vincente di tutti i tempi, superando anche il mito Michael Schumacher.

