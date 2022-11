Antonella Fiordelisi, il suo ex Benincasa conferma tutto:”Totti le ha mandato il messaggio”/ “L’ho vista”

Antonella Fiordelisi, il suo ex conferma tutto:””Sapevo dell’esistenza, c’era una richiesta, non è bello dire che non è vero”

Da qualche giorno è scoppiato il Totti-Fiordalisi gate, dopo che Antonella Fiordelisi ha dichiarato: “Totti mi ha scritto due mesi fa”. La gieffina, in confidenza ai vipponi del Grande Fratello Vip 2022, ha svelato che il calciatore le abbia mandato una richiesta di messaggio su Instagram.

Di contro, Alex Nuccetelli amico del Pupone, aveva smentito tutto; ora, a confermale la versione della schermista è proprio il suo ex Gianluca Benincasa. L’ex di Antonella Fiordelisi, in occasione di un’intervista a Radio Radio, ha dichiarato: “Sapevo dell’esistenza, c’era una richiesta, non è bello dire che non è vero. L’ho vista io la richiesta, mi ricordo”. Al di là di tutto, sembra che la relazione tra Totti e Noemi Bocchi continui indisturbata nonostante questo piccolo incidente di percorso.

Antonella Fiordelisi ha dichiarato al Grande Fratello Vip 2022 di aver ricevuto un messaggio da Totti. Alex Nuccetelli ha preso la parola al posto del calciatore e, ai microfoni di Biccy, ha dichiarato: “Francesco in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip”.

A queste parole del pr romano, il team legale di Antonella Fiordelisi ha replicato: “Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza”. E ancora: “Premesso che la confidenza riguarda una semplice ‘richiesta di messaggi’ su Instagram da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua ‘richiesta di messaggi”. Poi conclude: ““[…] Se tale autorizzazione non dovesse arrivare, allora si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti, anche attraverso di lei, sig. Nuccetelli. […] Se neanche le scuse dovessero arrivare, si procederà per vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig. Francesco Totti. Il team legale Fiordelisi”.

