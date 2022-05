L’ex gieffina Mary Falconieri è diventata mamma/ Pubblicate sui social le foto…

Mary Falconieri ha partorito, l’ex gieffina è diventata mamma

Mary Falconieri è diventata mamma. La ragazza aveva partecipato alla quattordicesima edizione del Grande Fratello Vip e aveva trovato l’amore proprio nella casa di Cinecittà. Si era infatti fidanzata con il medico Giovanni Angiolini, attuale compagno di Michelle Hunziker. Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip e la relazione con il medico, Mary Falconieri era scomparsa dal mondo dello spettacolo. Lo scorso dicembre, Mary aveva condiviso su Instagram delle foto del baby shower annunciando così la sua gravidanza. Mary aveva scritto sui social: “Il nostro mondo si tingerà di rosa, lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante in un sogno aveva predetto tutto? Adesso diamo il via alla scelta del nome! Come si chiamerà la nostra Baby?”. Mary si riferiva nel post alla madre che era venuta a mancare nel 2019. La donna le aveva mandato dei segnali che si sono poi rivelati veri.

Mary e il marito Giuseppe Schiavello apparivano radiosi e sorridenti. Mary aveva rivelato di aver voluto aspettare prima di condividere questo momento importante: “Siamo lieti di condividere con voi questa bellissima notizia…la nostra famiglia si allarga! Devo dire la verità in questi mesi è stata dura anzi durissima nascondere una gioia così grande, anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate scappare mai nulla. Siamo davvero tanto, tanto felici che ci scoppia il cuore. Il nostro sogno d’Amore più grande si è realizzato e non vediamo l’ora di averti tra le braccia e riempirti di baci piccolo/a. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!”.

Mary Falconieri e il matrimonio con Giuseppe Schiavello: “Romanticismo fuori dal comune…”

Mary Falconieri ha partorito una bambina anche se non sono trapelate indiscrezioni sul nome. Nelle ore precedenti il travaglio, Mary aveva pubblicato diverse storie in cui si intravedeva il marito accanto a lei. Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello si sono sposati lo scorso 8 luglio a Nardò in Puglia. In un’intervista a Novella 2000 Mary aveva dichiarato di essere felice: “Lui è di un romanticismo fuori dal comune e ho provato una gioia incredibile quando mi ha fatto la proposta”. Mary Falconieri aveva raccontato che l’organizzazione del matrimonio non era stata semplice: “Sono felice. Non vedo l’ora che arrivi quel giorno. Anche se è un momento complicato per le varie restrizioni, stiamo organizzando tutto alla perfezione. Ho avuto la proposta di matrimonio il 20 agosto. È stato bellissimo, tutto è accaduto in Salento, location strepitosa”.

Mary Falconieri ha conosciuto Giuseppe Schiavello a Milano durante una serata tra amici. Giuseppe seguiva già Mary sui social e quando l’ha vista ha iniziato chiacchierare con lei. Mary Falconieri era reduce dalla storia con Angiolini e pertanto era dubbiosa: “Ero un po’ scettica a causa di una storia d’amore precedente che mi aveva un po’ spiazzato. Quella con Giovanni è stata una storia importante, mi ha fatto maturare. Quando ho partecipato al Gf ero ingenua, mi sono fatta trasportare dalla passione. Siamo stati insieme due anni ma poi è finita in modo strano. Più stavamo insieme, più mi rendevo conto che era una storia a senso unico. Una notte, mentre Giovanni lavorava, sono scappata di casa. Da quel momento ho perso ogni contatto con lui. Dopo un po’ è arrivato Giuseppe”, aveva dichiarato.











