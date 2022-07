“L’ho preso a martellate e l’ho accoltellato”/ 36enne uccide marito “Mi picchiava”

Era stanca di essere continuamente picchiata, tradita e umiliata, così una donna di 36 anni di Bussolengo (provincia di Verona), sposata da poco, ha deciso di ribellarsi alla violenza del coniuge, uccidendo lo stesso marito. E’ questo quanto raccontato da Edlaine Ferreira, originaria del Brasile, che attorno alle ore 13:00 di ieri, mercoledì 20 luglio, si è presentata presso il comando di polizia, spiegando di aver ucciso il marito, il 37enne Francesco Vetrioli.

Uccide famiglia con fucile e katana/ Choc in Francia: 22enne ammazzato dalla polizia

«Era molto agitata – ha raccontato il vicesindaco di Bussolengo Giovanni Amantia, che ha la delega alla sicurezza, si legge su GiornaleTrentino.it -. Il nostro comandante l’ha ricevuta e ha chiesto che confermasse questa storia. Lei li ha accompagnati a casa sua, ha aperto la porta d’ingresso, e gli agenti hanno avuto conferma di quello che era successo». Edlaine ha spiegato di aver colpito il marito, trovato nella sua abitazione riverso a terra, al cuore. Stando ad una prima ricostruzione la 36enne avrebbe preso il compagno a martellate, per poi accoltellarlo tre volte alle spalle e due al torace, fra cui il fendente fatale, quello che ha colpito l’uomo al cuore.

Video segreto su caso David Rossi “cancellato”/ In 2 fuori da Mps dopo caduta corpo

“TRADITA E PICCHIATA”: 36ENNE DI BUSSOLENGO UCCIDE IL MARITO: “I VICINI NON SAPEVANO NULLA”

La coppia si era sposata civilmente il 2 aprile scorso a Bussolengo, e non aveva figli, e agli inquirenti la donna ha raccontato di una convivenza problematica: «Mio marito – ha detto – mi picchiava e mi tradiva ripetutamente».

Nessuno era a conoscenza di quanto stesse accadendo: «I vicini non sapevano né i servizi sociali hanno mai avuto segnalazioni di dissapori o di problemi. Sono quelle situazioni in cui non si sa mai niente finché le situazioni non “scoppiano” e precipitano». Ovviamente la confessione, le motivazioni e la dinamica verranno attentamente approfonditi dagli investigatori e dalla magistratura nelle prossime ore, dopo aver già a lungo ascoltato la donna. Per ora il racconto sembra verosimile, di conseguenza bisognerà capire quale sarà la misura restrittiva che verrà disposta nei confronti della 36enne brasiliana.

Donna uccide neo marito e si costituisce/ Verona, omicidio in casa nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA