Stefania Maria Berti e la sua terribile storia di violenze domestiche al centro della nuova puntata di Sopravvissute, il programma di Matilde D’Errico in onda questa sera su Rai 3 dalle 23:30. La donna ha raccontato il dramma dei maltrattamenti subiti dal marito per 35 anni, ripercorrendo davanti alle telecamere una parabola di vita comune a tante donne vittime di violenza.

Stefania Maria Berti aveva appena 16 anni quando conobbe l’uomo che poi, ancora giovanissima, nel 1989 avrebbe sposato. Ai microfoni della trasmissione ha ricalcato il ricordo della prima aggressione subita, rimasto indelebile nella sua mente tra tutti i gravissimi episodi di cui è stata vittima. Il coraggio di denunciarlo e di mandarlo a processo sarebbe arrivato più tardi, ma comunque in tempo per consentirle di rinascere lontano da quell’inferno taciuto a lungo e a tutti per paura. Stefania Maria Berti si è salvata con le proprie forze, supportata dai centri antiviolenza. Per molto tempo, nonostante i vicini di casa sentissero spesso le sue urla nel cuore della notte, e le sue disperate richieste di aiuto, nessuno avrebbe mai allertato le forze dell’ordine.

Chi è Stefania Maria Berti, a Sopravvissute: “Durante la prima aggressione pensai di morire…”

A Sopravvissute, Stefania Maria Berti ha raccontato la prima aggressione subita dal marito. “La ricordo nitidamente, posso anche indicare le date perché è riconducibile al parto di mia cognata, moglie di uno dei suoi fratelli. Alla fine del ’90. In quell’occasione, mentre lui era al lavoro io decisi di andarla a trovare in ospedale. Lascia la bimba a un altro suo fratello che abitava lì vicino e decisi di andare, roba di mezz’ora. Al suo ritorno, iniziò il finimondo“.

Secondo quanto descritto da Stefania Maria Berti, il marito l’avrebbe costretta a salire in macchina e l’avrebbe portata in un luogo isolato per poi aggredirla verbalmente e fisicamente. “C’erano solo campi intorno, ricordo i pugni, sanguinavo. Mi fece scendere, mi tirò per i capelli e mi buttò per terra. Per la prima volta nella mia vita ebbi paura. Credevo di esssere in un film dell’orrore, credevo di morire“.

Stefania Maria Berti e le violenze del marito: “I segnali c’erano tutti, non li ho colti”

Stefania Maria Berti nel 2023 ha raccontato il suo inferno familiare a La volta buona, intervistata da Caterina Balivo. Anche in quella occasione, la donna ha ripercorso il dramma ricordando quali sono stati i campanelli d’allarme che non avrebbe avvertito.

“I segnali c’erano tutti, a partire dal fatto che mi ha portato a isolarmi e allontanarmi dalla mia migliore amica“. Complice la giovane età in cui lo avrebbe conosciuto, appena 16 anni, e la scarsa o addirittura assente informazione dell’epoca in materia di violenza sulle donne, Stefania Maria Berti non ha saputo riconoscere immediatamente di essere finita in trappola. Quel giovane carismatico e ben voluto dalla sua famiglia, presto, durante il loro matrimonio, si sarebbe trasformato nel suo peggior nemico.