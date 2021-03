L’Honduras, location Isola dei Famosi 2021/ I naufraghi approdano nel Paese..

L’Isola dei Famosi 2021 torna ufficialmente in onda oggi, lunedì 15 marzo, in prima serata su canale 5, con un’edizione tutta nuova, tantissime novità, ma un unico punto fermo, la location. Nonostante la pandemia e i rumors dei mesi scorsi secondo cui la nuove edizione del reality si sarebbe potuta svolgere presso le Isole Canarie, la produzione ha deciso di restare in Honduras, il Paese che ha accolto i naufraghi delle ultime edizioni. Nella Repubblica dell’America centrale, i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 proveranno a sopravvivere cercando il cibo sull’isola e nel mare che circonda l’Isola. I paesaggi naturali rendono ancora più suggestiva l’esperienza dei naufraghi che sono pronti a tuffarsi nello splendido Oceano dove potranno godere della bellezza dell’Isola. I naufraghi, tuttavia, non potranno conoscere molto dell’Honduras limitandosi a trascorrere le proprie giornate nella piccola Isola dove sbarcheranno questa sera.

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: occhi puntati su Tommaso Zorzi

L’Honduras accoglie naufraghi e produzione dell’Isola dei Famosi 2021

Non ci sarà il tempo per i naufraghi, l’inviato e tutti gli operatori dell’Isola dei Famosi 2021 di visitare l’Honduras, il Paese famoso per la bellezza delle sue spiagge. Mare cristallino, sabbia chiarissima e natura incontamianata rendono l’Honduras un posto meraviglioso da visitare. Massimiliano Rosolino, tuttavia, non avrà il tempo per visitarlo per gli innumerevoli impegni che dovrà affrontare con il ruo di inviato. Chi lo ha preceduto, come Stefano De Martino e Alvis, non ha mai avuto giornate libere per godersi l’Honduras da turista. I naufraghi, inoltre, dovranno fare i conti anche con le temperature alte, ma anche con i mosquitoes ed eventuali piogge che potrebbero rendere ancora più difficile la permanenza sull’Isola dei naufraghi.

LEGGI ANCHE:

Akash Kumar/ All'Isola dei Famosi 2021 nonostante gli attacchi di panico e..Paul Gascoigne/ Dopo successi, alcol, droga e tentati suicidi rinascita all'Isola dei Famosi 2021?

© RIPRODUZIONE RISERVATA