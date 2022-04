Lia Greco, chi è la fidanzata di Fulminacci/ “Stiamo benissimo insieme”

Lia Greco è la fidanzata di Fulminacci, il cantautore romano. I due sono legati da circa quattro anni e le cose proseguono alla grande stando a quanto rivelato fail giovanissimo cantautore: “stiamo benissimo insieme”. L’amore tra i due è nato in un momento importantissimo per il cantautore che ha chiesto alla compagna di partecipare anche nel videoclip di un suo brano. La presenza di Lia, infatti, è stata importantissima quando Filippo Uttinacci, questo il suo vero nome, ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica. “Lei ha vissuto tutto questo cambiamento con me e mi spalleggia” – ha rivelato dalle pagine di Vanity Fair poco prima di debuttare sul palcoscenico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Nella vita di Fulminacci però non c’è solo la musica, visto che il cantautore ha rivelato di sognare una famiglia. “La musica è bellissima, ma non il centro della mia vita. Vengo da Casal Lumbroso, periferia di Roma. Un quartiere residenziale e borghese, sembra Stranger Things: ci sono due bar i supermercati e fine” – ha detto il cantante.

Chi è Lia Grieco, la fidanzata di Fulminacci

Ma chi è Lia Grieco, la fidanzata di Fulminacci? Lia è un’attrice romana che ha iniziato a muoversi nel districato mondo della recitazione iniziando proprio dal teatro prima di arrivare al successo. Tra le sue esperienze menzioniamo: il cortometraggio Gabbia d’amore vincitore del Roma Web Fest, poi ha partecipato nel videoclip Tommaso di Fulminacci. Non solo, Lia è tra le protagoniste della serie tv Luna Nera disponibile sul colosso online di Netflix.

Non solo, l’attrice ha partecipato a diversi spettacoli teatrali tra cui il Cyrano de Bergerac al Teatro Eliseo. L’attrice parlando di sé ha detto: “prima di andare in scena mi guardo allo specchio e faccio una faccia particolarmente brutta e agguerrita. È un modo per darmi coraggio e mi aiuta a non prendermi troppo sul serio”.

