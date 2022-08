Libera uscita/ Su Italia 1 il film con Owen Wilson e Jason Sudeikis

Libera uscita, film di Italia 1 diretto da Peter e Bobby Farrelly

Libera uscita è un film commedia del 2011, che andrà in onda su Italia 1 oggi, 7 agosto 2022, a partire dalle ore 23,45. La regia è affidata ai fratelli Peter e Bobby Farrelly, gli interpreti principali sono: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Christina Applegate, Jenna Fischer e Richar Jenkins. Prodotto da Marc S.Fisher il film è arrivato nelle sale americane il 25 febbraio del 2011 per uscire nelle sale del nostro paese il 15 giugno dello stesso anno. Nel nostro paese fu addirittura vietato ai minori di quattordici anni per “linguaggio scurrile” e “riferimenti sessuali espliciti”. All’interno del film troviamo diverse chicche interessanti anche se la critica lo ha distrutto considerandolo privo di contenuti.

Libera uscita, la trama del film

La narrazione della pellicola Libera uscita è incentrata sulla vita di due amici inseparabili: Rick e Fred, entrambi quarantenni e sposati con due donne che sono altrettanto molto amiche fra loro, Grace e Maggie. La loro è una vita apparentemente tranquilla, anche se entrambi celano un piccolo segreto e cioè quello dell’insoddisfazione rispetto alla sfera sessuale. I due amici soffrono di nostalgia del passato e spesso si ritrovano a rimpiangere le loro avventure amorose, provocando sconforto all’interno del loro menage quotidiano. Le due donne, di comune accordo, stanche dell’ossessione dei loro compagni nei confronti dell’altro sesso, decidono di concedere loro una settimana di libertà.

Le donne si allontanano di casa e raggiungono la casa dei genitori di Maggie che si trova in un altro Stato, in modo da dare ai rispettivi mariti maggiore libertà di agire. Infatti, i due uomini, in assenza di moglie e figli, decidono di vivere totalmente la propria libertà e frequentano tutti i locali possibili in cerca di nuove avventure. Una sera, in un locale, Rick conosce una ragazza di nome Leigh di cui si invaghisce mostrandole subito particolari attenzioni. L’atteggiamento, però, non piace all’amico di lei che si mostra subito geloso in quanto innamorato di lei in segreto. La situazione si evolve durante una festa, quando Leigh tenta di sedurre Rich, ma quest’ultimo rinuncia a lasciarsi andare in quanto consapevole di essere ancora innamorato della moglie. L’amico della ragazza, intanto, vorrebbe vendicarsi di Rich, colpevole di aver attirato le attenzione della ragazza di cui è innamorato. Finalmente, arriva una telefonata che ha la missione di riportare i due amici alla realtà.

