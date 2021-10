LIBERO CLUB/ Italiaonline lancia il suo marketplace di offerte esclusive

Libero Club è il nuovo marketplace di Italiaonline che mette a disposizione dei suoi clienti prodotti e offerte esclusive di grandi brand italiani e internazionali, il tutto a prezzi super vantaggiosi.

Abbigliamento, accessori, arredo casa, elettronica, articoli per lo sport e il tempo libero, prodotti per l’infanzia sono solo alcune delle categorie presenti su Libero Club. Ad esse si aggiungono vendite a tempo (flash sales), gift card da regalare o comprare per sé e pacchetti esperienze per tutte le occasioni: viaggi, degustazioni gourmet, trattamenti benessere, con soluzioni esclusive, sempre a prezzi scontatissimi.

Il catalogo viene aggiornato in maniera continuativa, proponendo ogni giorno nuove offerte con sconti che arrivano fino al 70%.

Il pagamento avviene direttamente online in modalità protetta e sicura a mezzo carta di credito o PayPal e i prodotti vengono consegnati in tempi molto brevi. Qualora il prodotto non rispondesse alle aspettative o si cambiasse idea, ci sono 14 giorni per effettuare il reso o chiedere il rimborso dell’acquisto.

La registrazione è del tutto gratuita e può essere fatta con un indirizzo di posta Libero o Virgilio o qualsiasi altro indirizzo di posta elettronica.

“Libero Club culmina un percorso di arricchimento dell’offerta dei portali Libero e Virgilio iniziato due anni fa, grazie al quale oggi i nostri utenti possono usare la posta elettronica, informarsi e intrattenersi sui nostri magazine verticali, usare i servizi della personal cloud per gestire la propria vita digitale, effettuare pagamenti online evitando inutili code agli sportelli e, in ultimo, fare acquisti a prezzi scontati. Il lancio del servizio in questo particolare periodo dell’anno non è casuale: stiamo entrando nella cosiddetta peak shopping season che tra black friday e cyber monday ci accompagnerà fino al periodo natalizio” – commenta Domenico Pascuzzi, Marketing Director Publishing di Italiaonline. “Anche nel 2021, l’ecommerce dei prodotti registrerà una ulteriore crescita a doppia cifra, segno che gli italiani stanno acquisendo maggiore confidenza nei confronti dell’acquisto online. Del resto, anche i brand stanno investendo tanto per potenziare i processi operativi e l’interazione tra i canali fisici e digitali in ottica omnichannel. Fattori chiave di successo sono sicuramente la trasparenza dei prezzi e delle condizioni generali di vendita, la ricchezza del catalogo, la semplicità d’uso e ovviamente la competitività del prezzo, tutti fattori che hanno guidato la nascita e il lancio del nostro Libero Club”.

