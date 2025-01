Libero De Rienzo, chi è il figlio di Fiore De Rienzo: carriera, successo e moglie Marcella Mosca

È morto nella notte il giornalista Fiore De Rienzo, uno degli inviati storici della trasmissione Chi l’ha visto (che si è occupato di casi delicati e importanti come quello di Emanuela Orlando). L’uomo tuttavia era noto anche per essere il padre dell’attore Libero De Rienzo, morto tragicamente nel 2022 a soli 44 anni. Chi è il figlio di De Rienzo, Libero? Nato nel 1977 era noto soprattutto per aver recitato nei film, Santa Maradona Smetto quando voglio e I due papi, il grande successo arriva nel 2004 con Fortapàsc, film in cui interpretava il giornalista ucciso dalla camorra Giancarlo Siani.

Raffaella e Nunzia Rondinella, moglie ed ex moglie morta di Fiore De Rienzo/ Massimo riserbo su vita privata

Accanto ad una carriera sfavillante che vanta anche la partecipazione ad una produzione internazionale, l’attore è stato protagonista della serie Netflix I due papi accanto a Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Per quanto riguarda la vita privata di Libero, figlio di Fiore De Rienzo dal 2010 è sposato con la moglie Marcella Mosca, scenografa, ed insieme hanno avuto due figli, nati rispettivamente nel 2015 e 2019. Appassionato di apnea subacquea, Libero era apparso anche in due videoclip Audioricordi della cantante Meg e La tua futura ex moglie di Willie Peyote.

Valentina Trifiletti, chi è la moglie di Fabio Postiglione?/ Cordoglio di Panicucci: "Ci stringiamo a te"

Fiore De Rienzo, com’è morto il figlio Libero De Rienzo: stroncato a soli 44 anni

Il figlio di Fiore De Rienzo, Libero De Rienzo è morto tragicamente il 15 luglio 2021, la causa del decesso dalla successiva autopsia si scoprirà essere stato un infarto causato da overdose di sostanze stupefacenti, la sua morte ha gettato colleghi e amici del mondo dello spettacolo nello sconforto e sconvolto l’opionione pubblica. È sepolto nel cimitero di Paternopoli ed in quell’occasione il padre aveva espresso il suo dolore dichiarando che quel tragico evento ha scosso profondamente e per sempre tutta la sua famiglia. Il giornalista e inviato di Che l’ha visto