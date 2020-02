Licia Nunez/ La fidanzata Barbara Eboli sempre nei suoi pensieri (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez sta cercando di non esporsi troppo nella Casa del GF Vip 4. In queste ore, Antonella Elia ha manifestato un forte dubbio su Patrick Pugliese, con cui l’attrice ha legato in diversi momenti. I due infatti hanno parlato di cose private, del loro passato e delle loro relazioni. Così quando la showgirl ha esternato il suo pensiero, ovvero che Patrick stia in realtà solo fingendo e faccia il simpatico per strategia, Licia ha fatto un passo indietro e ha mantenuto un certo silenzio. Si è limitata a chiedere più che altro ad Antonella quale fosse la particolare strategia di Pugliese, non riuscendo a comprendere appieno il suo discorso. Non è la prima volta che la Nunez decide di non dire la sua in merito a qualcuno degli altri concorrenti, forse per evitare di essere messa in discussione in un secondo momento. Intanto sui social sono nate già le Licia Supporter, un gruppo di fan dell’artista e della sua compagna Barbara Eboli. Proprio quest’ultima ha deciso di condividere un video del fandom con un mix delle loro foto. Clicca qui per guardare il post di Barbara Eboli.

LICIA NUNEZ, BARBARA EBOLI SEMPRE NEI SUOI PENSIERI

Licia Nunez ha scelto di inviare un nuovo messaggio al Grande Fratello Vip 4 in direzione della sua compagna. Barbara Eboli è sempre nei suoi pensieri e quando la produzione ha chiesto a tutti i concorrenti di scrivere dei messaggi sulla fortuna, l’attrice ha pensato subito alla sua dolce metà. “La fortuna è averti incontrata, indossa il tuo anello in nome del nostro amore“, ha scritto alla fidanzata. Tutti i fan della coppia hanno subito avvisato Barbara sui social, taggandola in post e video. La Eboli invece ha scelto di condividere di nuovo una loro foto insieme, al ristorante, dove si mostrano più che complici. E a sua volta ha diretto un pensiero d’amore alla compagna, sfruttando le Stories di Instagram: “Ho il vuoto quando vado a dormire la sera. Ho il vuoto quando mi sveglio la mattina. Perchè tu sei l’altra metà dell’amore. Ti amo”. La Nunez intanto è ritornata ad essere una confidente di Antonella Elia. Subito dopo la scorsa diretta, la showgirl ha scelto di parlare proprio con l’attrice riguardo al presunto tradimento del fidanzato. “Riesci a stare così tanto tempo con il dubbio? Io non potrei mai”, le ha detto Licia. Antonella infatti non vorrebbe un confronto, visto che finirebbe per non credere alle parole del compagno. “Mi vergognerei, non riuscirei neanche a dirgli tutto quello che penso”, ha detto invece riguardo ad un possibile faccia a faccia con Fiore Argento, la ex del fidanzato, con cui è stato pizzicato nelle famose foto. “Ma non ci sarebbe nulla di male, saresti te stessa”, le ha fatto notare però Licia.

