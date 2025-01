Molti ricordano il difficile rapporto tra Imma Battaglia e la sua ex compagna Licia Nunez. Le due hanno raccontato tutti gli altarini quando la vip era nella casa del Grande Fratello 2020. In quell’anno, infatti, la Nunez aveva raccontato tutti i dettagli dei sette anni di relazione con l’attivista creando profonde discordie con quest’ultima. Sembrava, oltretutto, che non aspettasse altro di raccontare le vicende passate spiegando che la storia tra lei e Imma Battaglia era terminata per via di un tradimento.

Secondo la donna, Imma Battaglia l’avrebbe tradita con Eva Grimaldi, anche se le due non hanno mai ammesso il racconto. Anzi, l’attivista si era fiondata sui social per chiedere a Licia di raccontare tutta la verità. Durante tale edizione del Grande Fratello, si era scomodata anche Vladimir Luxuria, che si era scagliata contro Licia Nunez: “Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto“. Poi ha continuato, dicendo di conoscere bene Imma Battaglia e di sapere che è sempre stata molto sincera in amore.

Licia Nunez, le accuse a Imma Battaglia e le difese della sorella: “Tutto per visibilità”

Durante l’edizione 2020 del Grande Fratello, Licia Nunez era stata una delle protagoniste assolute nella casa, per via del fatto che appena entrata aveva creato un vero e proprio effetto domino di gossip nei confronti della sua ex fidanzata Imma Battaglia. Ma quest’ultima non si è lasciata “schiacciare”, e ha sempre cercato di difendersi raccontando la sua verità. Addirittura, anche la sorella dell’attivista si era scagliata contro Licia Nunez, dicendo che voleva solo utilizzare Imma per guadagnare visibilità nella casa e diventare una delle concorrenti “indispensabili” del Grande Fratello.

Licia Nunez è una delle attrici più conosciute in Italia. Molti la ricordano per aver partecipato a “Incantesimo“, fiction andata in onda nei primi anni 2000. L’attrice ha poi recitato dal 2007 fino al 2009 nella soap “Vivere“. E ancora, l’abbiamo vista ne “Le tre rose di Eva” e a Ballando con le stelle nel 2019. Come dicevamo, nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello parlando dell’ex fidanzata Imma Battaglia per poi prendere parte al cast de L’Isola dei Famosi due anni dopo, nel 2022. Per quanto riguarda la sua vita privata, Licia Nunez si è fidanzata dal 2017 al 2021 con l’imprenditrice napoletana Barbara Eboli. Poi la rottura avvolta ancora oggi nel mistero.