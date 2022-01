Lidia Maksymowicz i ricordi dell’olocausto/ L’esperienza come cavia di Mengele

Lidia Maksymowicz è una cittadina polacca di origini bielorusse superstite dell’Olocausto sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e testimone della Shoah. La sua storia è stata raccontata all’interno del libro autobiografia scritta con Paolo Rodari dal titolo: “La bambina che non sapeva odiare. La mia testimonianza”.

Lidia Maksymowicz dopo essere stata portata assieme a sua madre e ai suoi nonni ad Auschwitz-Birkenau quando era solo una bambina è riuscita a salvarsi perché diventa una delle cavie degli esperimenti del medico Josef Mengele di cui la dona non ricorda il volto, ma solo “Lo sguardo di gelo” che l’ha sottoposta a trasfusioni di sangue e altri esperimenti che la donna non riesce a ricordare.

Lidia Maksymowicz, l’atroce testimonianza dell’olocausto

Il libro di Lidia Maksymowicz è strutturato come un racconto interiore in cui la memoria della donna emerge tra mille difficoltà, soprattutto legate alle giovane età in cui la donna ha vissuto queste atroci esperienze. La donna ha scritto all’interno del suo lavoro: “Ero troppo piccola perché oggi possa raccontare? Difficile rispondere. Di certo c’è che circa tredici mesi a Birkenau segnano nel profondo a qualsiasi età”.

Con la liberazione del campo di Birkenau Lidia Maksymowicz è stata adottata da una donna del posto assieme ad altre bambine e dopo diciassette anni di ricerche riuscirà a ricongiungersi con la sua madre naturale. Oggi Lidia ha un figlio “Cresciuto con due nonne” ed è nonna a sua volta. Nonostante la sua età continua a combattere contro tutto l’odio perché, come scrive all’interno del suo libro: “Chi odia soffre molto più di chi è odiato. Perché spesso chi è odiato non sa di esserlo”.

