Lidia Schillaci “mie canzoni? Ispirazione arriva dall’alto”/ “Preoccupata da società”

Lidia Schillaci si racconta tra musica, fede e ricordi di famiglia. Fede che è un punto saldo “in una società che sta andando troppo sull’esteriore”, come racconta ospite della trasmissione Di Buon Mattino, in onda su Tv2000, in cui “coltivare quello che abbiamo dentro è importante, ma ce lo stiamo perdendo e questa cosa non ci rende migliori, ci rende peggiori”.

Lidia Schillaci confessa che “certe volte mi fa un po’ paura quello che siamo passando e quello che sono le notizie che ti arrivano anche da quello che succede nella nostra società” mentre dovremmo dare maggiore importanza allo “stare in contatto con noi stessi, trovare questa cosa anche nelle bellezze che ci dà la natura, parlare con le persone guardandole negli occhi, capendo che c’è qualcosa oltre”. Lidia Schillaci svela inoltre che le sue canzoni “nascono da un’ispirazione che arriva da qualcosa dall’alto, nel senso che tu ti metti nella condizione come in preghiera di stare a contatto con qualcosa che è al di fuori di te”. Per questo motivo “ci vuole certe volte tanta solitudine, è una specie di meditazione, è un contatto con se stessi molto importante”. E anche quando è la musica ad arrivare prima delle parole “c’è sempre un pensiero sotto, ci sono sempre delle parole chiave” da cui poi si dipana tutto il resto.

Lidia Schillaci: “mia nonna è stata preziosissima, canto grazie a lei”

Lidia Schillaci parla anche della persona più importante nella sua vita, quella a cui deve la sua carriera artistica: “la figura della nonna nella nostra famiglia è importantissima, è come l’albero della vita. Ci ha ci ha seguiti tutti, me e i miei fratelli”. Ospite a Di Buon Mattino su Tv2000 sottolinea che “le nonne sono preziose e bisogna tenersele tanto, tanto strette. Bisogna soprattutto passare più tempo con i nostri nonni, perché sono delle anime che ci aiutano a capire tante cose”. A partire dalla saggezza che “è importante, perché la acquisisci tu andando avanti con l’età, con l’esperienza che fai nella vita, però i nonni ti danno quelle piccole cose che poi capisci piano piano, le comprendi poi dopo”.

Come artista, Lidia Schillaci riconosce che “parlare ai giovani è importante, tradurre Oceans in italiano con i The Sun mi ha permesso di entrare davvero dentro me stessa e trovare quelle parole che certe volte fai fatica a dire, ma con la musica è tutto più semplice”.











