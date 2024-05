Ligabue canta “non so quanto tempo rimane”, Papa Francesco guarda l’orologio/ La gag a Verona diventa virale

È diventata virale sul web una gag che ha come protagonisti Ligabue e Papa Francesco. Il cantautore e il Pontefice erano entrambi presenti all’evento “Arena di Pace – Giustizia e Pace si baceranno”, che si è svolto all’Arena di Verona lo scorso 18 maggio. L’episodio incriminato è avvenuto mentre il primo si stava esibendo sulle note di “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”, uno dei suoi brani più celebri. Il Santo Padre, tuttavia, non sembrava particolarmente coinvolto. Anzi, ha anche guardato l’orologio. La casualità ha voluto che ciò avvenisse nel momento in cui l’autore pronunciava la strofa che recita ‘Io non lo so / quanto tempo abbiamo / quanto ne rimane’.

La scena ha fatto sorridere in molti, che hanno dato vita a innumerevoli commenti sui social network. “Una vera e propria coreografia”, ha scherzato qualcuno su X a proposito del movimento perfettamente a tema del Pontefice. “Forse è un film: Ligabue canta e il Papa guarda l’orologio”, ha aggiunto un altro. Qualcuno ha anche ipotizzato che il Santo Padre si fosse addirittura assopito di fronte alla performance del cantautore.

Ligabue e Papa Francesco, nessuna reazione dopo il siparietto

Insomma lo spontaneo gesto compiuto da Papa Francesco all’Arena di Verona mentre Ligabue cantava “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo” non è sfuggito a nessuno, tranne che ai diretti interessati. Né il cantautore né tantomeno il Pontefice infatti hanno rilasciato commenti a proposito delle reazioni apparse sul web. Non è da escludere però che il Santo Padre abbia sorriso di fronte al fenomeno social che lo ha visto protagonista, come d’altronde è accaduto in passato in altri contesti. Fin dall’inizio del suo pontificato, insomma, si è sempre mostrato particolarmente avvezzo alle dinamiche dell’online, purché queste siano benevole. Intanto, ad ogni modo, il video in questione sta continuando ad essere virale: ormai lo hanno visto proprio tutti.

Io Papa Francesco che guarda l’orologio mentre canta Ligabue,

lo capisco pic.twitter.com/RSeqzDCkaN — Ⓜ️ichè  (@mikelelzz) May 18, 2024













