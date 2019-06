Ligabue, concerto Bari 2019/ Start Tour: scaletta, info e biglietti (14 giugno)

CONCERTO LIGABUE A BARI, STAR TOUR 2019

Dopo il successo di Vasco Rossi a Milano che ha di fatto aperto la stagione dei grandi concerti, adesso tocca a Ligabue. A pochi giorni dall’arrivo in radio di “Polvere di stelle”, singolo estratto dal dodicesimo album di inediti, il rocker è pronto a dare il via al suo Start Tour da oggi, 14 giugno da Bari per poi spostarsi il 17 allo Stadio San Filippo di Messina. Il tour si sposterà poi al nord per la fine di giugno tra Pescara, Firenze e Milano e poi i grandi stadi come l’Olimpico Grande Torino (il 2 luglio) e l’Olimpico (il 12 luglio). I biglietti per la data di Bari di oggi e per le altre date dello Start Tour sono disponibili su TicketOne.it ma anche nelle prevendite abituali della propria città e nei punti vendita. Sul palco con Ligabue ci saranno Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso), Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre) e Ivano Zanotti (batteria, percussioni).

I PREZZI DEI BIGLIETTI E LE RIDUZIONI

Lo Start Tour di Ligabue prenderà il via proprio oggi, 14 giugno, da Bari e su Ticket One è ancora possibile trovare dei biglietti a partire da 57.50, per il Prato, e finendo alle 85.00 per la Curva Nord inferiore Cat 1. Un po’ meno costano i biglietti della Categoria 2 (79,00 euro) e della Categoria 3 (69 euro). A Firenze, Torino, Roma e Bologna e Milano sono disponibili anche le categorie Silver Package e disposizione limitata. Il pacchetto, al costo di 250 euro, include un biglietto nei posti migliori, un pass laminato, un tour poster limited edition, un invito per l’hospitality dedicata pre-show (dalle 19:00 alle 20:45) e servizio catering (standing buffet). Per quanto riguarda le riduzioni sarà meglio contattare gli organizzatori anche se, generalmente, i bambini di età compresa fra i 5 e i 13 anni hanno diritto al biglietto ridotto.

CONCERTO LIGABUE, LO START TOUR A BARI: INFO TRAFFICO E SCALETTA

La prima tappa dello Start Tour di Ligabue andrà in scena allo Stadio San Nicola di Bari, nel quartiere Carbonara. Per la serata speciale e l’arrivo di Ligabue in città ci saranno una serie di modifiche anche al traffico e alla viabilità ma tutti coloro che arriveranno per assistere alla prima tappa del tour potranno optare per l’autobus usando la linea 20 dalla Stazione di Bari e dal casello dell’autostrada A14 ma si può raggiungere il San Nicola anche dalla stazione Centrale in treno. Per quel che riguarda la scaletta del concerto, lo stesso Ligabue ha spiegato che ci sarà tanto materiale inedito e tante canzone storiche e, in particolare, gli avventori ascolteranno “Polvere Di Stelle”, “Ancora noi”, “A modo tuo”, “Si viene e si va”, “Quella che non sei”, “Balliamo sul mondo”, Medley chitarra e voce, “Bambolina e Barracuda”, “La Cattiva compagnia”, “Non è tempo per noi”, “Marlon Brando è sempre”, “Lui”, “Luci d’America”, “Mai Dire Mai”, Medley Rock Club, “Vita morte e miracoli”, “Ho perso le parole”, “Certe Notti”, “A che ora è la fine del mondo?”, “Tra palco e realtà”, “Certe donne brillano”, “Piccola stella senza cielo”, “Urlando contro il cielo”.



