Ligabue replica ad Antonella Clerici dopo il sugo-gate a Belve/ Smentisce e attacca: “Mai detto che…”

Luciano Ligabue e la replica ad Antonella Clerici dopo l’intervista a Belve

La replica di Luciano Ligabue ad Antonella Clerici dopo l’intervista della conduttrice a Belve nel corso della puntata trasmessa il 23 aprile 2024 è arrivata puntuale. Ai microfoni di Francesca Fagnani, la Clerici ha raccontato che Luciano Ligabue avrebbe rifiutato a partecipare al suo Sanremo, nel 2010, perché “sa troppo di sugo”. “A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”, ha premesso la Clerici per poi fare il nome di Ligabue. Il discorso della conduttrice che, sul web è diventato virale con il nome di “sugo-gate” ha prontamente scatenato la reazione del rocker che ha replicato con un video pubblicato su X e, successivamente, con delle storie condivise su Instagram, ha smentito di aver rifiutato il suo invito “perché sa di sugo” svelano la vera ragione del suo rifiuto.

Antonella Clerici: “Mi tolsero La Prova del Cuoco perchè ero incinta”/ “Ma avrei fatto come Elisa Isoardi…”

“Cara Antonella Clerici, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono”, ha scritto su X il rocker che ha poi ampliato il discorso con una serie di storie Instagram.

Le parole di Luciano Ligabue sul sugo-gate di Antonella Clerici

“Cara la mia Antonella: no, non ho mai detto che tu sappia di sugo“, ha esordito il cantautore: “Scusa se sorrido ma è una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato per il motivo che a me Sanremo mette molta tensione. Preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Quindi l’unica ragione è quella“, ha aggiunto.

ANTONELLA CLERICI, LIGABUE RIFIUTO’ DI PARTECIPARE A SANREMO 2010?/ “Disse che sapevo troppo di sugo…”

Poi ha concluso: “Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di far chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine. Comunque ti ho sentita dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non era vera, accetto le tue scuse. E ti abbraccio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA