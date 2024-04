Antonella Clerici, chi è il cantante che rifiutò di partecipare a Sanremo 2010?/ “Disse che sapevo di sugo…”

Questa sera andrà in onda una imperdibile puntata di Belve, come di consueto con ospiti pronti a raccontare e svelare retroscena e aneddoti mai sentiti prima d’ora. Francesca Fagnani avrà un colloquio con Antonella Clerici piuttosto interessante dove, come riporta Il Giorno, la conduttrice svelerà per la prima volta il nome di un cantante che, ai tempi della sua conduzione del Festival di Sanremo 2010, pare rifiutò di partecipare – come da lei raccontato – per una circostanza piuttosto particolare.

Stiamo parlando del fantomatico ‘sugo-gate’: un noto artista pare che, appresa la presenza di Antonella Clerici come conduttrice di Sanremo 2010, declinò l’invito asserendo di non gradire una particolare fragranza della conduttrice. “A me è stato riferito da altri quindi premetto: se non è stato detto chiedo scusa, ma se è stato detto mi aspetto delle scuse”.

Antonella Clerici, questa sera a Belve rivelerà il nome del o della protagonista del ‘sugo-gate’

Dunque – come riporta Il Giorno – Antonella Clerici a Belve avrebbe parlato per la prima volta del presunto rifiuto di un artista di partecipare al Sanremo 2010 da lei condotto a causa di un presunto odore di sugo eccessivo. Una circostanza che sembra quasi surreale ma che questa sera terrà forse incollati al teleschermo un buon numero di curiosi. La conduttrice infatti – stando alle anticipazioni – dovrebbe rivelare per la prima volta il nome in questione.

Chiaramente, la premessa di Antonella Clerici a proposito di Sanremo 2010 e del sopracitato aneddoto sottolinea non solo la schiettezza ma anche la sua estrema eleganza. A prescindere dal nome che emergerà questa sera a Belve a proposito del ‘sugo-gate’, ha precisato le sue scuse anticipate laddove quanto le sia stato riferito non corrisponda al vero. Al contempo, si è detta lei in primis disposta a scusarsi nel caso in cui la teoria fosse infondata. E’ lecito dunque aspettarsi una replica del ‘misterioso’ artista dopo l’intervista di questa sera a Belve di Antonella Clerici.

