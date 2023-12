Lil Jolie, dopo la sfida ad Amici 2023 un like polemico non passa inosservato/ “Ultimo posto è omofobia”

Amici 2023, Lil Jolie e il like polemico sull’ultimo posto in classifica: “È omofobia”

Non si placa l’attenzione su Lil Jolie, la giovane cantante di Amici di Maria De Filippi 2023, dopo tutto quello che è successo in puntata. In estrema sintesi, Angela Ciancio, nome all’anagrafe della 23enne casertana, non ha convinto con la sua esibizione di Brivido Felino di Mina e si è classificata all’ultimo posto. La sua posizione così bassa in classifica l’ha gettata nello sconforto costringendo Maria De Filippi ad intervenire e farle capire che è normale e può capitare anche ai più bravi non essere sempre al top.

Finita la puntata di Amici 23, però, la questione non si è chiusa qui, anzi. I più attenti utenti dei social hanno notato un like molto polemico di Lil Jolie ad un post. Alla cantante, come riporta Blogtivvu, è piaciuto questo post: “E comunque l’ultimo posto di Lil Jolie su brivido felino io la chiamo: omofobia.” Ed inoltre ha messo un altro like ad un tweet che spiegava perché ha avuto quella reazione ad Amici 2023: “Angela voi non ve la meritate proprio, ‘che scenata ha fatto’ lei era terrorizzata di andarsene, ci tiene fin troppo in quello che fa E STAVA LETTERALMENTE NEL PANICO.”

Lil Jolie nel panico perché a rischio eliminazione ad Amici 2023: Maria De Filippi perde la pazienza

Durante la puntata di ieri di Amici 2023 Lil Jolie è finita in sfida perché risultata ultima nella classifica finale. La giovane cantante spaventata dall’idea di uscire è scoppiata a piangere mentre Maria De Filippi prima l’ha rincuorata e poi ha perso la pazienza per il suo atteggiamento. La padrona di casa del talent di Canale5 è sbottata: “Devi collegare la testa, non partire. Ti sta dicendo che sei brava. Sei proprio stupida, posso dirtelo? Sei brava, ti fai prendere dal panico senza alcun motivo. Spero che la produzione dica di sì alla sfida, perché il tuo lavoro è cantare, non spaventarti.”

Alla fine nonostante tutto e la voce rotta dal pianto Lil Jolie si è esibita in una non facile versione di Emozione da poco di Anna Oxa. continua dunque il suo percorso ad Amici 2023 mentre parlando di musica e non di polemiche, in una recente intervista ha confessato: “Mi ispiro molto ai cantautori della vecchia scuola, ho ascoltato un sacco di cantautorato. Poi è ovvio che ci sia anche la contaminazione delle cose un po’ più contemporanee.”











