Lil Jolie eliminata ad Amici 2024?/ Svolta al serale: il gesto di Maria De Filippi in diretta

Lil Jolie, cambia l’atteggiamento ad Amici 2024: la svolta della cantante dopo l’attacco di panico

Lil Jolie è una dei protagonisti del quarto serale di Amici 2024. La cantante del team di Anna Pettinelli, dovrà affrontare nuove difficoltà ma anche un’importante svolta nel corso della puntata. Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv, Lil pare abbia definitivamente superato la crisi manifestata nelle prime due puntate del serale. Nel primo, la cantante ha avuto un attacco di panico in diretta, e nel secondo serale si è mostrata comunque in difficoltà e in ansia per la possibilità di finire in eliminazione. Questa volta non sarà così.

Lil Jolie, anzi, si mostrerà molto più serena, presentandosi sul palco con un sorriso inedito. Un mood notato e sottolineato dalla conduttrice Maria De Filippi, che si dirà perciò felice di questa svolta per l’artista. E questo anche in un momento di tensione e ansia, visto che, stando alle anticipazioni, Lil Jolie finirà nuovamente a rischio eliminazione. Un traguardo comunque importante per l’allieva, viste le passate puntate.

Lil Jolie e il supporto all’amica Gaia dopo il suo infortunio ad Amici 23

Intanto Lil Jolie, in settimana, si è distinta per il supporto dimostrato all’amica Gaia De Martino dopo il suo infortunio. La cantautrice, infatti, in vista della 4a puntata del serale di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming il 13 aprile 2024, si è scagliata contro i compagni di Amici 23 che si sono detti non concordi col fatto che Gaia venisse sostituita da un’altra ballerina fino alla sua guarigione: “la loro paura è che tu possa vincere il programma –é stata l’accusa che avanza ora Lil Jolie ai compagni polemici in confidenza con Gaia De Martino, che potrebbe vedersi riammessa ad Amici 2024 per la semifinale-…non sono per nulla oggettivi, non sono empatici, ci sta troppa competizione”.











