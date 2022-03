Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Finchè non emerge la verità non morirò”

Proseguono le indagini in merito alla morte di Liliana Resinovich, la donna di Trieste scomparsa a metà dicembre e poi trovata senza vita nei boschi lo scorso gennaio 2022. Mattino 5 ha raggiunto stamane Claudio Sterpin, l’amico di Lilly, uomo che la stessa conosceva da 40 anni e che negli ultimi tempi era rientrato nella sua vita. “La sogno tutto le notti? Se non la segno la penso”, precisamente l’ex atleta. La giornalista l’ha quindi incalzato su una medaglietta su cui il signor Sterpin ha fatto incidere una particolare data che Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, ha definito ‘la data della prima sco*ata’: “La medaglietta in cui ho fatto incidere il primo incontro? E’ vero – ha spiegato Claudio Sterpin parlando con le telecamere del programma di Mattino 5 – la prima volta che ho avuto un appuntamento galante con una donna dopo anni che ci conoscevamo… poteva essere così, che male c’è ricordarlo 40 anni dopo dico io? Tanti anni dopo avremmo dovuto ritrovarci”.

Negli scorsi giorni, come riferisce l’inviata di Mattino 5, Sebastiano Visentin avrebbe detto che Claudio Sterpin la pagherà: “Ha detto che me la farà pagare? Chi me la farà pagare lui? – si domanda lo stesso amico di Lilly – Verrà fuori la verità? Bene non vedo l’ora, dopo parleremo e vedremo chi la paga”.

LILIANA RESINOVICH, PARLA CLAUDIO STERPIN: “IN QUELLA TELEFONATA ERA NORMALISSIMA”

Claudio Sterpin è stato incalzato anche sulla famosa telefonata intercorsa con Liliana Resinovich alle ore 8:22 di una mattina di metà dicembre, l’ultima che la donna avrebbe fatto prima di scomparire e poi perdere la vita: “Lei era normalissima nella telefonata delle 8:22 se vi fosse stato un minimo di dubbio io sarei andata a prenderla e non succedeva ciò che è successo”.

L’indagine sembrerebbe essere comunque vicino ad una svolta dopo che sono state trovate tracce di dna maschili sul sacchetto attorno alla testa di Lilly: “Spero, io l’aspetto come ho detto, non muio prima di sapere prima chi, quando come e perchè ce l’ha portata via. Amici hanno abbandonato Sebastiano? Io non sono fra quelli, io non l’ho abbandonato. Io gli credo quando la primissima volta ha detto che non gli ha fatto male, spero sia vero”.

