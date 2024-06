Liliana Resinovich, il mistero delle formiche/ “Trovate nel sacco di Lily ma nessuna lesione sul corpo”

Si torna a trattare il caso di Liliana Resinovich a Quarto Grado e in studio vi erano entrambi i “contendenti”, leggasi Claudio Sterpin, l’amico speciale della vittima, e Sebastino Visintin, il marito della donna trovata senza vita nel bosco di Trieste a gennaio del 2022. Il talk di Rete Quattro si è soffermato sul “mistero delle formiche” e l’entomologa Fabioula Giusti, che ha analizzato il corpo senza vita di Liliana Resinovich, ha spiegato: “Sono state ritrovate delle formiche nei sacchi della parte alta, non ci stupisce perchè l’insetto è stato attratto dalla presenza e dall’odore di Liliana”. I resti delle formiche potrebbero dare una indicazione sulla morte di Lili? Questi insetti, nonostante il freddo, sono usciti allo scoperto per raggiungere il corpo.

LILIANA RESINOVICH, IL MISTERO DELLE FORMICHE: LE PAROLE DELL’ENTEMOLOGA

“Mi contrasta – ha proseguito l’esperta – con il fatto che una formica è uscita dal nido e non ha lasciato nessuna lesione sulla fronte di Liliana Resinovich e questa è una cosa alla quale dobbiamo dare una risposta”. Come mai le formiche non hanno lasciato segni sul corpo di Lily? Forse il corpo è stato lasciato in questo punto solo qualche ora prima del ritrovamento? La consulente aggiunge: “Questi sacchi sono intatti, sembrano nuovi. Anche gli indumenti sono nuovi… è stato conservato da qualche parte?”, la consulente ride e non risponde.

La pista della conservazione del corpo al freddo e poi spostato successivamente, è una tesi da sempre sostenuta dalla famiglia e da Claudio Sterpin: “In qualche maniera quel corpo è rimasto fermo da qualche parte – ribadisce l’amico – lei è stata appoggiata la nella notte fra il 4 e il 5. Io penso di essere seduto vicino a qualcuno che sa chi è l’assassino? Penso di sì”. Sebastiano replica: “Io non accuso nessuno, spero di avere risposte da chi di dovere, non faccio supposizioni o accuse”.

LILIANA RESINOVICH, IL MARITO A CLAUDIO STERPIN: “CHIEDI SCUSA AGLI ITALIANI”

Il marito di Liliana Resinovich ha poi chiesto a Claudio di chiedere scusa a Liliana “sulle esternazioni fatte a suo tempo sul fatto che lei era lì da sei ore in casa sua e che hanno fatto l’amore, e poi anche la seconda cosa che ha detto che l’amore si può fare con le mani, è una cosa vergognosa e schifosissima, non si può dire, tu devi chiedere scusa a Liliana e basta”.

Claudio ha replicato: “L’amore si può fare tenendosi per mano, guardandosi negli occhi, è amore quello, non è sesso, sono due cose diverse, con Liliana abbiamo fatto l’amore a iosa, sesso è un’altra cosa”. Claudio Sterpin ha aggiunto: “Io posso chiedere scusa per certe frasi che ho detto ma sono in qualche modo felice che la nostra storia sia uscita, lei avrebbe voluto farlo dal 19 dicembre 2021, io l’ho fatto in malo modo ma lo avrebbe voluto anche lei”, ha concluso.











