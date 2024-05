Liliana Resinovich/ Le rivelazioni dell’albergatrice: “Dopo la sua morte Sebastiano mi disse…”

CASO LILIANA RESINOVICH: UNA TESTIMONIANZA INCASTRA SEBASTIANO?

Quarto Grado è tornato sul caso di Liliana Resinovich durante la puntata di ieri e nell’occasione ha mandato in onda l’intervista ad una albergatrice, tale Jasmina Zivkovic, che ha raccontato di avere conosciuto sia Lily quanto il marito Sebastiano Visintin: “Sono arrivati qui in bici e poi hanno continuato a venire, erano delle persone care per me”. Dal 2017 ha ospitato i due più volte nella sua struttura in provincia di Udine e nel corso degli anni è diventata amica di entrambi. Jasmina ha espresso dubbi sul comportamento di Sebastiano: sarebbe scoppiata una lite il 21 ottobre del 2021, meno di due mesi prima della scomparsa di Liliana Resinovich: “Durante la notte ho sentito una discussione ma non si capiva di cosa stessero discutendo, l’indomani mattina ho sentito ancora Sebastiano che stava urlando tantissimo, a mala pena sentivo invece la voce di Lily”.

Omicidio Pierina Paganelli, le telefonate origliate contro la nuora Manuela/ Picozzi: “Non credo influiscano”

A luglio del 2021 invece: “Lui ha cominciato a togliere gli zaini dalla macchina e poi ad un certo punto ha preso uno zaino e gliel’ha lanciato davanti ai piedi, in una maniera… io volevo aiutarla ma lei ha detto no grazie, aveva gli occhi pieni di lacrime”. Possibile che il matrimonio fra i due non fosse tutto rose e fiori? A riguardo l’albergatrice ricorda una strana richiesta di Liliana Resinovich: “Mi prende dal polso, mi porta in un’altra stanza e mi dice: “Per favore la prossima volta che Sebastiano prenota per una stanza tu dagli sempre quella con due letti singoli”, poi lui esce fuori dal bagno, si rende conto che io e Lily stiamo parlando e dice cosa state dicendo? E lei ha cercato di distogliere l’attenzione”.

Omicidio Giulia Tramontano/ Alessandro Impagnatiello ha agito con premeditazione o fu un raptus?

LILIANA RESINOVICH, LA RISTORATRICE: “SEBASTIANO MI DISSE CHE ERA STATO UN INCIDENTE…”

L’albergatrice è inoltre turbata da una frase che l’uomo ha pronunciato dinanzi a lei: “Quando ho cominciato a dirgli che doveva fare qualcosa (Lily era già sparita ndr) e che non poteva starsene con le mani in mano lui ha detto che era stato un incidente e poi che era fuori di testa e che non sapevo più cosa diceva, poi quando gli ho chiesto chiarimenti mi ha detto che non sapeva più cosa stesse dicendo per la tensione, questo è successo il giorno 18 o il massimo il 19”.

Alessia Pifferi/ L'avvocato: “Ergastolo è ingiusto, si merita 16 anni. Sullo sciopero della fame...”

Perchè parla di un incidente Sebastiano? Ma le stranezze non finiscono qui visto che nel giugno del 2022 la donna si sarebbe sentita addirittura minacciata: “Io gli dissi che io e Lily eravamo amiche e che non sapeva ciò che ci eravamo dette e allora lui ha cominciato a camminare avanti e indietro, molto agitato ed è andato fuori di testa completamente, in quell’occasione mi sono sentita minacciata dicendomi che la gente doveva stare attenta a quello che dice perchè e che doveva avere paura per se e per i propri famigliari”. Delle affermazioni che pesano come pietre sul caso di Liliana Resinovich e che Jasmina si è detta pronta a ripetere in procura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA