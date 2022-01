Liliana Resinovich, spunta terza persona?/ Storie Italiane: “Non Claudio Sterpin…”

Il caso di Liliana Resinovich è tornato al centro di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. In apertura di servizio è stato rivelato che i rapporti tra il fratello di Liliana e il marito Sebastiano Visintin non sarebbero tesi, ma inesistenti, tanto che il fratello della vittima ha diffidato il marito, dicendo che il corpo non deve essere cremato per consentire nuove indagini future. L’inviato, Edoardo Lucarelli, ha confermato la notizia: “Il corpo, già sottoposto ad autopsia, potrebbe ancora servire per dare altre risposte. Sembrava che il marito volesse cremarlo, ma invece sarà sepolto, perché potrebbe dare eventuali risposte un domani”.

Intanto, è stato intervistato il proprietario della casa in cui vivevano in affitto i due coniugi: “Abitano da dieci anni qua, a casa mia. Lilly era molto corretta, non so chi possa averle fatto del male. Sebastiano non l’ho visto tanto, ma so che erano una coppia allegra, felice, sempre in giro per il mondo. Il bonifico a me tutti i mesi arrivava da Liliana, pagava 600 euro, spese condominiali comprese”.

LILIANA RESINOVICH, IL PROPRIETARIO DI CASA: “L’HO VISTA L’ULTIMA VOLTA A OTTOBRE”

Il proprietario dell’abitazione presso cui risiedevano in affitto Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin ha asserito che, quando ha saputo della sua dipartita, “non ci potevo credere, perché mi sembrava assurdo. Non conoscevo Claudio Sterpin e la signora non mi ha mai accennato nulla. L’ho vista l’ultima volta a ottobre, ci siamo fatti una chiacchierata di dieci minuti. Era una persona splendida, sempre sorridente. Si trovava con le amiche, andava a prendere il caffè, sbrigava le cose, gestiva le faccende finanziarie di casa. I sospetti sono su tutti, senza prove non so cosa dire”.

In coda, una rivelazione clamorosa da parte di Lucarelli: pare che il giorno della sua scomparsa Liliana Resinovich si sia recata nell’area boschiva dove è stata ritrovata priva di vita per incontrare un’altra persona, che non sarebbe né Sebastiano, né Claudio Sterpin.



