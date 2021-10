Lilli Gruber e il marito Jacques Charmelot/ “Ero contro il matrimonio, poi…”

Lilli Gruber ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori al sua vita privata. La giornalista di Otto e mezzo è sposata con il giornalista francese Jacques Charmelot. Sono marito e moglie dal 16 luglio 2000, quando sono convolati a nozze nel municipio di Montagna, a pochi chilometri da Egna, paese d’origine della famiglia Gruber. Insieme da più di 20 anni, i due giornalisti sono spesso stati divisi a causa dei rispettivi impegni di lavoro: lui vive principalmente a Parigi, lei a Roma.

Jacques Charmelot nel 2008 ha trascorso un anno a Baghdad, al vertice dell’agenzia di stampa France-Press. “Per fare in modo che un rapporto funzioni devi metterci molto di tuo come la fiducia, l’attenzione e l’amore”, ha risposto una volta la giornalista, come riporta Vanity Fair. Al marito ha dedicato il nuovo libro “La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità”.

Lilli Gruber e Jacques Charmelot: insieme da più di 20 anni

Nato in Francia, Jacques Charmelot ha lavorato tra Washington, Beirut, Teheran, ed è stato anche inviato in alcuni dei principali fronti di guerra tra Balcani e Medio Oriente. In un’intervista al settimanale Nuovo, Lilli Gruber ha raccontato che Charmelot l’ha conquistato con il suo senso dell’umorismo e la sua forza d’animo.

“Mi sono sposata tardi, a 43 anni, perché ero contro il matrimonio, poi ho incontrato l’uomo della mia vita. Sapevo che era un uomo importante per me, ma non avevo garanzie per il futuro”, ha detto giornalista ospite di “Vieni da me”, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Il marito di Lilli Gruber ha un profilo Facebook, che usa quasi esclusivamente per il suo lavoro. Qui ha indicato la sua citazione preferita: “ça ira mieux demain“, ovvero “domani andrà meglio”.

