Lilli Gruber e la malattia/ Ecco perché lasciò per mesi il piccolo schermo

Torna su Rai Uno per un giorno, in quella che per molti anni è stata la sua “casa” lavorativa: stiamo parlando di Lilli Gruber, ospite oggi di Francesca Fialdini a “Da noi…a Ruota libera“. Non è da escludere che la giornalista parli della sua malattia. Il riferimento è all’esperienza che nel 2014 la portò a stare per alcuni mesi lontana dal piccolo schermo. Ma qual è la malattia che ha colpito la conduttrice di “Otto e mezzo”? La giornalista non ha dato un vero e proprio nome alla condizione che l’ha interessata, parlando di un non meglio precisato “cedimento fisico, un momento di stanchezza totale“. “Ho tirato troppo la corda – ha detto intervistata qualche tempo fa dal settimanale “Oggi” – e alla fine si è spezzata. Per la mia educazione, sono abituata ad andare avanti con la forza di volontà e ad essere molto disciplinata. Il mio lavoro mi appassiona tanto e capita che esageri. Questa volta mi ha portato qualche giorno in ospedale e poi…a casa“.

Lilli Gruber e la malattia nel 2014: “In famiglia mi hanno coccolato e mia sorella Micki un po’ mi ha sgridato”

Il campanello d’allarme che ha portato Lilli Gruber a ritagliarsi del tempo per sé stessa si è tradotto in un vero e proprio malore. Qualche giorno in ospedale e poi la degenza a casa insieme alla famiglia, tra i vigneti del Sudtirolo. Un’esperienza che Lilli Gruber ha raccontato con piacere: “In famiglia mi hanno coccolato e mia sorella Micki un po’ mi ha sgridato: “Lo sai che non devi esagerare”. Non avevo fatto vacanze per scrivere il libro “Tempesta”, poi è ricominciato “Otto e mezzo”…”.

Come si suol dire, però, non tutto il male viene per nuocere: da quella volta, infatti, Lilli Gruber ha imparato che non c’è niente di più sbagliato di sottovalutare i segnali inviati dal proprio corpo. “Lo dico a tutte le donne che fanno il triplo, quadruplo lavoro: ascoltatevi e delegate un po’ di più, soprattutto ai vostri uomini. Noi abbiamo un dovere nei confronti del nostro corpo, dobbiamo rispettarlo e non pensare che possiamo abusare della nostra forza fisica senza conseguenze“. Ospite di Francesca Fialdini, la Gruber tornerà su quella pagina della sua vita?

