Lilli Pugliese di Uomini e Donne furiosa “Mai sponsorizzata quella merd*”/ “Come avete potuto crederci?”

Lilli Pugliese, disavventura per l’ex di Uomini e Donne

Disavventura per Lilli Pugliese. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha perso il suo profilo Instagram qualche giorno fa quando le è stato hackerato. Attraverso il suo profilo è stata poi avviata una truffa che le ha fatto perdere moltissimi followers. Molti di questi l’hanno accusata di aver dunque contribuito alla truffa, avviando una sponsorizzazione farlocca.

Lilli è ora riuscita a riappropriarsi del suo profilo Instagram, confrontandosi che le numerose critiche ricevute. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è allora detta molto delusa da coloro che hanno creduto che dietro la truffa ci fosse davvero lei. Da qui un lungo sfogo pubblicato dalla ragazza proprio sul suo profilo Instagram.

Lilli Pugliese, lo sfogo su Instagram dopo la truffa

“Raga come avete potuto credere che io potessi sponsorizzare una merda del genere??” ha esordito Lilli Pugliese su Instagram. Così ha chiarito: “L’unico investimento che ho fatto è che farò è nella mia passione sartoriale nel progettare vestiti e nel disegnare abiti, investendo il mio tempo e i miei risparmi guadagnati nel lavoro da banchista in pasticceria!!! Cercando di raggiungere il mio sogno di diventare stilista di moda con i miei risparmi e con i miei sforzi perché io credo che ogni sogno va raggiunto é gustato con lo sforzo e la passione!!!!”. “Ovviamente é il mio personale pensiero che può essere condiviso o non condiviso ma rispettato.” ha quindi concluso l’ex corteggiatrice di Luca Salatino.

