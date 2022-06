Lillo/ Non solo il sodalizio con Greg, il grande successo con Posaman

Il pubblico ha imparato a conoscere Lillo, alias Pasquale Petrolo, soprattutto per le sue celebri gag con Greg, alias Claudio Gregori, che non può essere certamente considerato solo un collega ma anche un amico. Il primo, però, sta dimostrando di riuscire a gestire bene il palco anche in autonomia ed è riuscito a entrare anche in una modalità differente nel cuore del pubblico, come accaduto grazie all’esperieza con “LOL – Chi ride è fuori“.

Tiziana Etruschi, moglie di Lillo/ Quel brutto spavento in terapia intensiva

Lo show comico trasmesso da Amazon gli ha permesso di lanciare un personaggio che è ormai diventato iconico e che lo ha fatto amare anche dai più piccoli (tra questi c’è Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez): Posaman. I segreti del supereroe sono ora stati raccontati in un libro dal titolo “Posaman and Friends“, in cui sarà possibile conoscere meglio tutti i suoi segreti e come sia nato nella mente nel comico.

Tiziana Etruschi, la moglie di Lillo/ La privacy prima di tutto

Lillo e il successo con Posaman: come è nato tutto?

Come spesso capita nel mondo dello spettacolo e non solo, le esperienze più belle nascono quasi per caso. E lo stesso è accaduto con Posaman, come ha avuto modo di spiegare chi ne veste i panni: “Tutto nasce al volo, in sartoria. Stavo provando un costume, dovevo fare un altro tipo di supereroe, però c’era un problema tecnico con un aggeggio che faceva parte del costume che non funzionava. Ho risolto inventando al volo il supereroe che fa le pose. Posaman non partecipa mai attivamente ai combattimenti ma apporta sempre un grande contributo estetico, è questa la sua forza“ – ha detto Lillo in un’intervista a ‘Sette’ il magazine del ‘Corriere della Sera’.

Lillo, il sodalizio con Greg/ "Noi la strana coppia, umorismo che piace"

Questo non pone fine ovviamente alla sua collaborazione con Greg, con cui è stato recentemente protagonista di un nuovo film, “Gli idoli delle donne”, da qualche settimana nelle sale con un ottimo riscontro da parte del pubblico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA