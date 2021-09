Fedez e Chiara Ferragni “truffati” da un fan/ “Non mi piace”, Leone boccia la hit

Piccolo scherzo di un fan durante una diretta Instagram di Chiara Ferragni e Fedez. Mentre i Feragnez erano intenti a parlare con i loro followers, è spuntato un commento che ha destato la loro curiosità: “Ciao Fede! Sta per nascere mio figlio ma sto seguendo la diretta, ti ringrazio, un saluto!“. Fedez è incredulo e decide di chiamarlo subito. “Ciao! Ma è vero che tuo figlio sta nascendo?”, esordisce Fedez. Il fan appare sorridente in videochiamata e alla vista dei due esclama stupito: “Oddio non ci credo che spettacolo!“.

Fedez appare sempre più confuso e intuisce di essere stato preso in giro: “Ma dove sei? Tuo figlio sta nascendo o no?“. La risposta non si lascia attendere: “No, non è vero, sto a lavoro”. Fedez rimane interdetto e replica: “Ma dai! Sei stato sgamato così!”. La chiamata viene poi interrotta. Chiara Ferragni e Fedez appaiono delusi e dicono: “Siamo stati truffati”.

Intanto Fedez ha lanciato il suo nuovo singolo “Meglio del cinema”, una canzone scritta per festeggiare il terzo anno di anniversario di matrimonio con la Ferragni. Il rapper ha fatto ascoltare in anteprima il pezzo proprio alla sua famiglia. In un video pubblicato su Instagram, Fedez mette su un giradischi il vinile del nuovo singolo. All’avvio del pezzo, Leone fa una faccia imbronciata e si tappa le orecchie. Poi dice: “Non mi piasce!”. Tanti i commenti divertiti dei fan che ricordano che ad ogni reazione negativa di Leone corrisponde un successo di Fedez. Un fan scrive: “Di solito quando non piace a Leone poi diventa una mega hit quindi è un buon segno”.

Non è la prima volta che Leone non manifesta apprezzamento per le canzoni del padre. In un video pubblicato qualche anno fa, si vedono chiara Ferragni e Leone sentire n anteprima un brano di Fedez. Chiara si commuove mentre Leone ha una reazione inaspettata. Il piccolo vomita. Fedez ride e commenta la scena: “Lei si commuove, lui vomita. Un disco che divide”. E la storia si ripete.



