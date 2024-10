Chi sono Lily Rose e Jack John Christopher, i due figli di Johnny Depp? L’attore e regista di fama internazionale ha due bellissimi figli nati dalla lunga storia d’amore con la ex moglie Vanessa Paradise. I suoi due figli sono da sempre la sua gioia più grande, ma lo sono stati ancora di più durante il turbolento periodo vissuto per via della causa giudiziaria con la ex seconda moglie Amber Heard. Un momento personale davvero difficile finito sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip e quotidiani internazionali con l’attore finito in tribunale a difendersi dalle accuse della ex moglie. In questo momento così complicato, i figli Lily Rose e Jack John Christopher sono stati la sua ancora di salvezza.

La presenza costante dei figli ha aiutato l’attore e regista a superare il dramma del divorzio e tutto quello che ne è conseguito a livello personale e mediatico. Ma chi sono Lily Rose e Jack John Christopher, i figli di Johnny Depp?

Johnny Depp e i figli Lily Rose e Jack John Christopher: uniti e complici

Lily Rose è la prima figlia di Johnny Depp. Bella da togliere il fiato, lavora come modella ed attrice e per anni è stata anche testimonial per Chanel. In passato è stata legata sentimentalmente all’attore Timothée Chalamet. Poi c’è Jack John Christopher che, a differenza della sorella, è molto più timido e riservato al punto da non essere presente nemmeno sui social. Il figlio di Johnny Depp, infatti, predilige una vita riservata lontana dagli occhi indiscreti del gossip e dalle luci dello spettacolo. Di lui non è dato sapere nulla se non qualche dettaglio rivelato proprio dal padre durante qualche intervista.

Proprio l’attore e regista parlando del figlio ha rivelato: “è irrequieto” a tal punto che all’età di 15 anni “ha già fracassato almeno cinque golf cart. E non gioca a golf”. Non solo, Johnny Depp sul figlio Jack III ha raccontato come abbia sofferto per i guai giudiziari causati dalla ex moglie Amber Heard: “mio figlio va a scuola, e deve subire le maldicenze dei compagni che gli dicono che suo padre è un fottuto violento con le donne”.