Lily-Rose Depp, figlia Johnny Depp/ “Mio padre è la persona più dolce che io conosca”

Lily-Rose Depp è la primogenita di Johnny Depp nata dal matrimonio con l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis. Bella, anzi bellissima, Lily ha seguito le orme dei genitori diventando un’attrice. Durante un’intervista Lily-Rose ha parlato proprio di cinema e delle scene di nudo di cui non ha alcuna paura e questo grazie alla madre Vanessa Paradis. “Sono stata cresciuta da una madre che mi ha insegnato che non c’è nulla di cui vergognarsi del proprio corpo” ha detto l’attrice durante un’intervista rilasciata al The Face. Riguardo alla possibilità di spogliarsi sul set, la primogenita di casa Depp non ha remore: “non mi rende nervosa l’idea di spogliarmi al cinema. Voglio dire, sono cresciuta in mezzo ai topless in spiaggia. Sono stata cresciuta da una madre francese che mi ha insegnato che non c’è nulla di cui vergognarsi del proprio corpo“.

Lily-Rose Depp: “mia madre Vanessa Paradis è stata un’apripista”

Figlia di una star del calibro di Johnny Depp e dell’attrice Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp è cresciuta in una famiglia di star. Parlando proprio della madre arrivata al grande successo quando era poco più che una ragazzina ha rivelato al The Face britannico: “la gente è stata davvero orribile con lei“. La giovanissima attrice ha poi commentato le scelte coraggiose fatte dalla madre: “erano tempi diversi. Le donne non erano così appoggiate per essere a loro agio nella loro sessualità. Mia madre è stata davvero un’apripista. Mi ha insegnato tanto sulla sicurezza di sé“. Nata e cresciuta in una famiglia “famosa”, Lily-Rose ha raccontato come i genitori le abbiano insegnato a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori dello spettacolo: “sono cresciuta con una concezione particolare della privacy, solo per il fatto di essere nata dove sono nata. Mi hanno insegnato a tenere la mia vita privata, privata”.

Lily-Rose Depp: “Johnny Depp è stato meraviglioso con me”

L’attrice che ha recitato in “Savage” e nella serie “The King” per Netflix, durante una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato anche del rapporto con il padre Johnny Depp. Lily-Rose Depp non ha alcun dubbio in merito alla vicenda che ha visto il padre accusato di violenze domestiche e psicologiche da parte della seconda moglie Amber Heard: “Mio padre è la persona più dolce che io conosca, è stato meraviglioso con me e con il mio fratello più piccolo, e chiunque lo conosca dirà la stessa cosa”. Infine parlando dei genitori ha detto: “non sono mai stati severi, hanno sempre avuto fiducia in me, alimentato il mio essere indipendente e mi hanno lasciato prendere le mie decisioni”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA