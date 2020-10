Lina Sastri e Simone Di Pasquale/ Grande recupero con un mitico Paso Doble!

LE PAROLE DI SIMONE DI PASQUALE DOPO LA PRIMA PUNTATA DI BALLANDO CON LE STELLE 2020

Lina Sastri e Simone Di Pasquale saranno di nuovo al centro delle polemiche oppure no? In molti hanno notato che l’attrice è riuscita a portare a casa l’esibizione ma apparendo troppo teatrale e un po’ meno incisiva nel ballo, le cose saranno cambiate dopo la seconda settimana di prove? A svelarlo sono proprio i voti che la coppia ha portato a casa ovvero solo 33 chiudendo all’ottavo posto. In collegamento dalla sala delle stelle, la ballerina ammette di sentirsi una principiante e di volersi buttare nella mischia nonostante tutto e dopo le critiche che le sono piovute addosso nella prima puntata. Simone di Pasquale ha provato a tirarla un po’ su ma senza riuscirci perché l’attrice si riguarda e nota di non aver mai ballato e così il suo maestro la spinge a lasciarsi alle spalle l’ansia perché in questo modo può solo autoeliminarsi, deve essere meno questo senso di adeguatezza che lei sente e che non si vede.

LINA SASTRI RECUPERA TERRENO CON UN MITICO PASO DOBLE

E’ riuscita Lina Sastri ha superare il blocco rivelandosi come quella che danza e non come quella che conta sul palco di Ballando con le stelle 2020 grazie alle parole di Simone Di Pasquale? Nella seconda puntata si sono esibiti in un intenso Paso Doble che non si sa bene il perché sia finito all’ottavo posto dopo i grandi applausi del pubblico e i complimenti dei giudici. Zazzaroni ha trovato un grande miglioramento, un paso doble intenso e in cui si sentiva davvero dentro. Stessa cosa per Caolyn Smith si è complimentata con l’attrice invidiando il suo perfetto collo del piede e lo stesso per Mariotto che si è detto felice per il suo arrivo a Ballando con le stelle e sicuro che possa migliorare ancora anche se questo significherà divertirsi di meno.



