Lina Sastri e Simone Di Pasquale/ La coppia è bene assortita, ma non convince (Ballando con le stelle)

Lina Sastri e Simone Di Pasquale una coppia ben assortita ma poco convincente. Il risultato della prima puntata di Ballando con le stelle per la coppia è proprio questo e si traduce in 20 punti dalla parte della giuria e un undicesimo posto in classifica che non fa ben sperare. La seconda puntata del programma è ormai alle porte e non sappiamo ancora cosa porteranno l’attrice e il suo maestro sul palco ma la scorsa settimana si sono comunque lanciati in un’esibizione molto ‘recitata’. Nel video di presentazione, Lina Sastri ha ammesso di essere un po’ in difficoltà con la storia di dover lavorare e muoversi in coppia ma, ancor di più, di dover seguire un maestro e lei non è di certo abituato. A teatro recita e balla libera nei movimenti e per questo Simone di Pasquale ha dovuto lavorare molto per convincerla a lasciarsi trasportare. Le discussioni in sala prove non sono mancate ma alla fine l’esibizione l’hanno comunque portata a casa, anche se non ha convinto i giudici al cento per cento soprattutto per le atmosfere un po’ lucubri.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale, i giudizi della scorsa puntata

Al grido di ‘chi me lo ha fatto fare’, Lina Sastri e Simone Di Pasquale si avvicinano al tavolo dei giudici di Ballando con le stelle ma Carolyn Smith è convinta che il movimento debba essere più raffinato, si dovrà lavorare tanto sui piedi e anche sulle mani. La coppia promette che lavorerà su tutto questo nelle prossime settimane anche se Fabio Canino ha confermato il giudizio della Smith invitando Lina Sastri a tuffarsi perché il teatro è danza ‘ se devi sbagliare sbaglia, lanciati’. L’attrice ammette di essere davvero molto impaurita ma anche convinta che il suo maestro la aiuterà a sbloccarsi anche se questa è ‘televisione e non è danza, non sono pronta dal punto di vista tecnico, ma ci riuscirò’. Selvaggia Lucarelli continua ammettendo di aver notato la sua paura in ogni passo ma che deve essere la sua personalità a venire fuori perché sicuramente in questa sua prima esibizione non si è vista, non si è visto niente. Chiude Zazzaroni etichettando la danza come macabra non solo nella scenografia ma anche nei movimenti, nei colori neri e rossi e nella musica.



