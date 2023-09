Linda Evangelista shock: “Ho un piede nella fossa, ma sono nel mood festa”/ “Ho avuto due tumori al seno…”

Linda Evangelista e la riflessione sulla vita

Linda Evangelista, una delle top model più famose degli Anni ’90 che, con la sua bellezza ha incantato il mondo, a 58 anni, si è raccontata in un’intervista rilasciata ai microfoni WSJ svelando di aver combattuto per due volte contro il tumore al seno. Nel 2018, dopo essersi sottoposta ad una mammografia, ha ricevuto la prima diagnosi spiegando di aver reagito immediatamente: “Senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi occupare di tutto ciò, ho optato per una mastectomia bilaterale” confessa, come riporta People.

Purtroppo, però, dopo pochi anni, la malattia è tornata. Nel 2022, infatti, la Evangelista ha dovuto combattere nuovamente contro il tumore. Attualmente, lo stato di salute dell’ex modella è buona, ma il suo oncologo ha spiegato: “Ogni volta che si ripresenta, c’è una possibilità che torni ancora una volta”.

Linda Evangelista dopo il tumore al seno

Dopo aver combattuto per due volte contro il tumore al seno. oggi, Linda Evangelista vive la propria vita intensamente, senza rinunciare a nulla come ha spiegato lei stessa. “So di avere un piede nella fossa, ma sono nel mood di fare festa. Ho attraversato alcuni orribili problemi di salute. Sono felice di festeggiare il mio libro (Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel) e la mia vita. Sono così felice di essere viva. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus“.

Infine, sempre nell’intervista rilasciata a WSJ, ha spiegato di voler condividere la propria battaglia contro il tumore per aiutare le altre donne: “L’ho tenuto nascosto. Solo una manciata di persone lo sapevano. E non sono una di quelle persone che devono condividere tutto. Ho pensato tra me e me, un giorno lo condividerò, ma mentre lo sto attraversando, assolutamente no. Non voglio che il Daily Mail aspetti fuori dalla mia porta come fanno ogni volta che succede qualcosa”.

